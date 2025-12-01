جنوب مشرقی ایشیا، سمندری طوفان سے ہلاکتیں 600 ہوگئیں

شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں 40 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں

ویب ڈیسک December 01, 2025
facebook whatsup

انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور ملائیشیا میں ایک ہفتے سے جاری شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد600 سے بھی بڑھ گئی جبکہ 40 لاکھ سے زائدافرادمتاثر ہوئے ہیں۔

انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کے مطابق انڈونیشیامیں 442، تھائی لینڈمیں 170 جبکہ ملائیشیا میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ آبنائے ملاکا میں بننے والا سمندری طوفان مسلسل ایک ہفتے تک تیز ہواؤں اور طوفانی بارشوں کاسبب بنا۔

رپورٹ کے مطابق انڈونیشیاکے مغربی صوبے سماٹرا میں لینڈسلائیڈنگ اور سیلاب سے 3 اضلاع بری طرح متاثر ہوئے۔ ریسکیو ٹیمیں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے دوردراز علاقوں میں امدادی سامان پہنچارہی ہیں۔

 مغربی سماٹرا کے شہر پادانگ کی 41 سالہ خاتون افری آنتی نے بتایا کہ ’’پانی اچانک گھر میں داخل ہو گیا،ہمیں ڈر لگاتو ہم بھاگ گئے،جب واپس آئے تو گھر تباہ ہو چکا تھا، اب صرف ایک دیوار باقی ہے، اسی کے پاس خیمہ لگاکر رہ رہے ہیں، دکان بھی تباہ ہوگئی، ہماراکچھ نہیں بچا۔‘‘

 انڈونیشیا میں اب تک 289 افراد لاپتہ ہیں جبکہ 2 لاکھ 13 ہزار بے گھر ہوچکے ہیں۔ تھائی لینڈ کے صوبہ سونگکھلا میں سب سے زیادہ 131 اموات ہوئیں، شہر ہاٹ یائی میں گزشتہ جمعے کو 335 ملی میٹر بارش ریکارڈکی گئی جو 300 سال میں ایک دن کی سب سے زیادہ بارش ہے۔

ملائیشیا میں اب بھی 24 ہزار 500 افراد امدادی کیمپوں میں موجود ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جیا بچن کا اپنی نواسی کو شادی سے متعلق حیران کن مشورہ

جیا بچن کا اپنی نواسی کو شادی سے متعلق حیران کن مشورہ

 Dec 01, 2025 01:52 AM |
پانچ روز سے لا پتہ مشہور آسٹریائی بیوٹی انفلوئنسر کی لاش جنگل میں سوٹ کیس سے برآمد

پانچ روز سے لا پتہ مشہور آسٹریائی بیوٹی انفلوئنسر کی لاش جنگل میں سوٹ کیس سے برآمد

 Dec 01, 2025 01:05 AM |
ساحر علی بگا کی صائمہ نور کے ساتھ نئی میوزک ویڈیو ’مستانی‘ ریلیز

ساحر علی بگا کی صائمہ نور کے ساتھ نئی میوزک ویڈیو ’مستانی‘ ریلیز

 Nov 30, 2025 03:53 PM |

متعلقہ

Express News

اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی صدر سے کرپشن کیس میں معافی کی درخواست

Express News

سڈنی میں فضائی کرتب کے دوران دو طیارے ٹکرا گئے، ایک پائلٹ جاں بحق

Express News

غزہ میں امداد روکی گئی تو دنیا خاموش نہیں رہے گی، یو این سیکرٹری جنرل کی وارننگ

Express News

امریکا میں افغان تارکین وطن کے سنگین جرائم بے نقاب، متعدد گرفتار، ڈی پورٹیشن کا اعلان

Express News

آسٹریلیا کا انقلابی فیصلہ: 16 سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا مکمل بند کردیا

Express News

پاکستان غزہ کی تعمیرِ نو میں مرکزی کردار ادا کرے، مصر کا بڑا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو