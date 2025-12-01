اسرائیلی وزیراعظم کی کرپشن مقدمات پر معافی کی اپیل؛ صدر کا اہم بیان سامنے آگیا

اسرائیلی وزیراعظم نے کرپشن مقدمات میں معافی کو ملک کے مفاد میں قرار دیا

ویب ڈیسک December 01, 2025
facebook whatsup
اسرائیلی وزیراعظم نے اپنے کرپشن مقدمات پر صدر سے معافی کی اپیل کردی

اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کرپشن مقدمات پر اپنے گرد گھیرا تنگ ہوتا دیکھ کر ملکی صدر سے معافی دینے کی اپیل کردی۔

عالمی خبر رساں ادارے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے معافی کی اپیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے خلاف مقدمات کا خاتمہ اور معافی ملنا ملک کے بہترین مفاد میں ہے۔

اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے حماس اور حزب اللہ کے خلاف کارروائی کو اپنی بڑی کامیابیاں قرار دیتے ہوئے کرپشن مقدمات پر استثنیٰ کا مطالبہ کیا ہے۔

انھوں نے مزید کہا کہ ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اور جن خطرات کا سامنا ہے۔ اس میں ضروری ہے کہ میں یکسوئی سے کام کرسکوں۔

اسرائیلی وزیراعظم نے مزید کہا کہ ان مقدمات کی وجہ سے وقت برباد ہوتا ہے اور ملکی مفاد کے معاملات تاخیر کا شکار ہوجاتے ہیں۔

اسرائیلی وزیراعظم نے کرپشن مقدمات پر معافی کی اپیل اپنے صدر اسحاق ہرزیوگ سے کی جنھوں نے آج اپنا ردعمل دیدیا۔

اسرائیلی صدر نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کی معافی کی درخواست پر فیصلہ کرتے وقت وہ صرف ریاست اور اسرائیلی معاشرے کے مفاد کو مدِ نظر رکھیں گے۔

انھوں نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے پر جارحانہ بیانات ان کے فیصلے کو متاثر نہیں کرسکیں گے۔

اسرائیلی صدر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وزیراعظم نیتن یاہو کی معافی کی درخواست بہت مناسب اور محتاط انداز میں زیرِ غور لائی جائے گی۔

حیرت انگیز طور پر انھوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ معافی کی درخواست ملک کے بہت سے لوگوں، مختلف طبقات اور برادریوں کو بے چینی میں مبتلا کر رہی ہے اور شدید بحث و تنقید کا باعث بن رہی ہے۔

اسرائیلی صدر نے اس معاملے پر رائے کے لیے عوام سے ویب سائٹ پر اظہار خیال کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ عزت اور احترام کے ساتھ بحث و مباحثے اور اصلاح کے لیے کی گئی تنقید کو خوش آمدید کہیں گے۔ 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ سمانتھا رتھ پرابھو نے 10 سال بڑے بوائے فرینڈ کے ساتھ دوسری شادی کرلی

اداکارہ سمانتھا رتھ پرابھو نے 10 سال بڑے بوائے فرینڈ کے ساتھ دوسری شادی کرلی

 Dec 01, 2025 09:08 PM |
ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر ویڈیو اسکینڈل کیس میں اہم پیشرفت

ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر ویڈیو اسکینڈل کیس میں اہم پیشرفت

 Dec 01, 2025 03:58 PM |
رمشا خان نے کونسے ’کاسمٹک ٹریٹمنٹس‘ کروا رکھے ہیں؟ ڈرماٹولوجسٹ کا انکشاف

رمشا خان نے کونسے ’کاسمٹک ٹریٹمنٹس‘ کروا رکھے ہیں؟ ڈرماٹولوجسٹ کا انکشاف

 Dec 01, 2025 01:39 PM |

متعلقہ

Express News

اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی صدر سے کرپشن کیس میں معافی کی درخواست

Express News

سڈنی میں فضائی کرتب کے دوران دو طیارے ٹکرا گئے، ایک پائلٹ جاں بحق

Express News

غزہ میں امداد روکی گئی تو دنیا خاموش نہیں رہے گی، یو این سیکرٹری جنرل کی وارننگ

Express News

امریکا میں افغان تارکین وطن کے سنگین جرائم بے نقاب، متعدد گرفتار، ڈی پورٹیشن کا اعلان

Express News

آسٹریلیا کا انقلابی فیصلہ: 16 سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا مکمل بند کردیا

Express News

پاکستان غزہ کی تعمیرِ نو میں مرکزی کردار ادا کرے، مصر کا بڑا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو