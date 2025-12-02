عالمی مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتنے کی صلاحیت کا حامل ڈِیپ سِیک کا نیا ماڈل

اس ماڈل نے وہ کارنامہ انجام دیا جو ابھی تک صرف آٹھ فی صد لوگ انجام دے سکے ہیں

December 02, 2025
چینی اسٹارٹ اپ ڈیپ سِیک نے اپنا پہلے اوپن اے آئی ماڈل متعارف کرادیا۔ یہ ماڈل بین الاقوامی میتھمیٹیکل اولمپیاڈ (آئی ایم او) میں گولڈ میڈل جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

میتھ-وی 2 ماڈل نے اپنی استدلالی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سال کے آئی ایم او کے گولڈ لیول کے اسکور تک پہنچنے کا کارنامہ انجام دیا۔ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جو صرف آٹھ فی صد انسان ہی کر سکے ہیں۔

ڈیپ سیک نے نے یہ ماڈل ڈیویلپر پلیٹ فارمز (ہگنگ فیس اور گِٹ حب) پر عوام کے لیے دستیاب کر دیا ہے۔ جہاں کوئی بھی ماڈل کو مفت میں چلا یا اس میں بہتری لا سکتا ہے۔

ہگنگ فیس کے شریک بانی اور چیف ایگزیکٹیو کلیمنٹ ڈیلینگ کا کہنا تھا کہ تصور کریں دنیا کے بہترین ریاضی دانوں میں سے ایک کا دماغ استعمال کرنا تاکہ تحقیق کی جا سکے اور اپنے ہارڈ ویئرز میں چلایا جا سکے۔
