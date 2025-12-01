متحدہ قومی موومنٹ (ایم کیو ایم) پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی شارق جمال نے کہا ہے کہ نیپا چورنگی پر پیش آنے والے اندوہناک حادثے کی تحقیقات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور اب اگلے ابراہیم کے جانے کا انتظار کیا جائے گا۔
نیپا چورنگی کے قریب کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے والے تین سالہ ابراہیم کی نماز جنازہ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رکن سندھ اسمبلی نے کہا کہ سندھ حکومت کے وزرا ای چالان اور ربوٹ کی باتیں کرتے ہیں لیکن گٹر کا ڈھکن نہیں لگوا سکتے۔
انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی ذمہ دار صرف سندھ حکومت نہیں بلکہ تمام ٹاؤن چیئرمینز ہیں، ہم نے ابراہیم کی وجہ سے بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا۔ شارق جمال نے انکشاف کیا کہ میرے حلقے میں بھی گٹر کے ڈھکن نہیں، اس پر آواز اٹھائی تو تحقیقات شروع کرنے کا اعلان ہوا مگر کوئی نتیجہ سامنے آیا اور نہ ہی بہتری ہوئی۔
شارق جمال نے کہا کہ نیپا چورنگی پر پیش آنے والے واقعے پر آج ہم نےا سمبلی کے اجلاس سے واک آوٹ کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کیا۔ انہوں نے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ’کچھ بھی نہیں ہوگا، انتظار ہوگا اگلے ابراہیم کے جانے کا‘۔
انہوں نے کہا کہ ’صحافیوں نے میئر سے جو سوال آج پوچھے وہ بہت پہلے پوچھنے چاہیے تھے، لیکن میں میڈیا کا شکر گزار ہوں رات بھر انہوں نے اس مسئلے پر بات کی۔