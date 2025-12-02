وزیرداخلہ محسن نقوی کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ، امیگریشن نظام کا تفصیلی جائزہ لیا

مسافروں نے وزیر داخلہ کو بتایا کہ امیگریشن کا عمل صرف دو منٹ میں مکمل ہو رہا ہے

عامر الیاس رانا December 02, 2025
facebook whatsup
لاہور:

وفاقی وزیرداخلہ و نارکوٹکس کنٹرول محسن نقوی نے لاہور ایئرپورٹ کا ہنگامی دورہ کیا جہاں انہوں نے امیگریشن نظام، عملے کی کارکردگی اور مسافروں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔

وزیرداخلہ محسن نقوی نے امیگریشن کاونٹرز کا معائنہ کیا اور مسافروں کی ٹریول ہسٹری کو شناختی کارڈز اور پاسپورٹس سے منسلک کرنے کے جدید نظام کا مشاہدہ بھی کیا۔ انہوں نے تیز رفتار امیگریشن سسٹم پر ایف آئی اے کے ڈائریکٹر علی ضیاء اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔

اس دوران محسن نقوی بیرون ملک جانے والے مسافروں سے بھی ملے اور ان سے امیگریشن پراسیس کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیرداخلہ وطن واپس آنے والے مسافروں کے کاونٹرز پر بھی گئے جہاں انہوں نے امیگریشن کے کل وقت سے متعلق سوالات کیے۔

مسافروں نے وزیر داخلہ کو بتایا کہ امیگریشن کا عمل صرف دو منٹ میں مکمل ہو رہا ہے اور ایف آئی اے عملے کا برتاؤ بھی انتہائی پیشہ ورانہ ہے۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ کے مسلسل دوروں سے ایئرپورٹس کے معاملات پہلے سے زیادہ بہتر ہوئے ہیں۔

اس موقع پر محسن نقوی نے واضح کیا کہ مکمل سفری دستاویزات کے حامل کسی بھی مسافر کو سفر سے نہیں روکا جا رہا اور نہ ہی آئندہ روکا جائے گا، تاہم نامکمل یا جعلی دستاویزات کے ساتھ سفر کرنے والوں کو کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عزت ہم سب کی عزت ہے، وطن کی بدنامی کا باعث بننے والے کسی مسافر کو سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔

دورے کے دوران ڈائریکٹر ایف آئی اے علی ضیاء سمیت متعلقہ حکام بھی وزیر داخلہ کے ہمراہ موجود تھے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی نیپا چورنگی حادثہ؛ ننھے ابراہیم  کی موت پر شوبز انڈسٹری سوگوار

کراچی نیپا چورنگی حادثہ؛ ننھے ابراہیم  کی موت پر شوبز انڈسٹری سوگوار

 Dec 02, 2025 01:53 AM |
اداکارہ سمانتھا رتھ پرابھو نے 10 سال بڑے بوائے فرینڈ کے ساتھ دوسری شادی کرلی

اداکارہ سمانتھا رتھ پرابھو نے 10 سال بڑے بوائے فرینڈ کے ساتھ دوسری شادی کرلی

 Dec 01, 2025 09:08 PM |
ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر ویڈیو اسکینڈل کیس میں اہم پیشرفت

ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر ویڈیو اسکینڈل کیس میں اہم پیشرفت

 Dec 01, 2025 03:58 PM |

متعلقہ

Express News

وزیراعظم 4 روزہ نجی دورہ مکمل کر کے برطانیہ سے پاکستان واپس پہنچ گئے

Express News

لاہور، شادی میں رقص کی محفل سجانے پر دلہا اور خواجہ سراؤں سمیت 32 ملزمان گرفتار

Express News

کراچی میں رواں سال کے 11 ماہ کے دوران کھلے مین ہولز اور نالوں میں گر کر 23 شہری جاں بحق

Express News

اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کے احتجاج کے پیش نظر راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ

Express News

سری لنکا میں 5 دن سے سیلاب میں پھنسے خاندان کو پاک بحریہ نے ریسکیو کرلیا

Express News

چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفکیشن اور ہر چیز بغیر کسی رکاوٹ اور پریشانی کے ہو رہی ہے، وفاقی وزیر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو