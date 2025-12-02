پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران 63,970 جرمانے عائد، ہزاروں گاڑیاں ضبط

ٹریفک قوانین کو مزید موثر بنانے کیلئے پولیس نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں

ویب ڈیسک December 02, 2025
پنجاب ٹریفک پولیس کی جانب سے گذشتہ 24 گھنٹوں میں صوبے بھر میں تقریباً 63,970 گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں پر چالان کیا گیا ہے۔ 

تفصیلات کے مطابق ان چالانوں کے نتیجے میں تقریباً 8 کروڑ 42 لاکھ 90 ہزار روپے جرمانے وصول کیے گئے۔ پولیس نے بتایا کہ ان میں سے 28 ہزار چالان ہیلمٹ نہ پہننے پر تھے۔ یعنی موٹر سائیکل سواروں میں ہیلمٹ نہ پہننے والے افراد کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا۔ 

مزید برآں 4,312 افراد کے خلاف مختلف ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر مقدمات درج کیے گئے۔ تقریباً 23,904 گاڑیاں مختلف تھانوں میں ضبط بھی کر لی گئیں۔

ٹریفک قوانین کو مزید موثر بنانے کیلئے پولیس نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں اور بعض شہروں جیسے فیصل آباد، گجرانوالہ، راولپنڈی اور ملتان میں ڈرونز کے ذریعے نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔  

واضح رہے کہ ہیلمٹ نہ پہننے، غیر لائسنس ڈرائیونگ، ون وے خلاف ورزی، ریڈ سگنل یا لین کی خلاف ورزی جیسے قواعد کی خلاف ورزیاں حادثات اور جان و مال کے نقصان کا بڑا سبب بنتی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ سخت اقدامات انہی خطرات کو روکنے کے لیے ہیں۔
