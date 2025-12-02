عمران خان سے ملاقات بہنوں کا حق تھا جو مل گیا، جیل میں سیاسی ملاقاتیں ممکن نہیں ہیں، فیصل واوڈا

عمران خان کی بہنیں غیر سیاسی ہیں، وزیراعلیٰ نے اسلام آباد اور اڈیالہ جیل پر بلوا نہ کر کے مثبت قدم اٹھایا، سینیٹر

ویب ڈیسک December 02, 2025
فوٹو فائل

سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ عمران خان سے بہنوں کی ملاقات اُن کا حق ہے کیونکہ جو غیر سیاسی ہیں انہیں یہ حق ملنا چاہیے۔

سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں فیصل واوڈا نے لکھا کہ ’میں نے کل آپ کو مشورہ دیا تھا آج آپ کو فائدہ ہو گیا، دو قدم پیچھے ایک قدم آگے ہونے سے ہی سیاسی راستہ نکلتا ہے۔

اُن کا کہنا تھا کہ وزیراعلی خیبرپختونخوا نے اڈیالہ اور اسلام آباد میں بلوا نہ کر کے مثبت قدم اُٹھایا، بہنیں غیر سیاسی ہیں جنہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا حق مل گیا مگر جیل میں سیاسی ملاقاتیں ممکن نہیں ہیں۔

میں نے کل آپ کو مشورہ دیا تھا آج آپ کو فائدہ ہو گیا، دو قدم پیچھے ایک قدم آگے، یہی سیاسی راستہ ہے۔

وزیراعلی کے پی کے نے اڈیالہ اور اسلام آباد بلوا نہ کر کے مثبت قدم اُٹھایا ہے۔ بہنوں کا حق تھا جو غیر سیاسی ہیں وہ حق ان کو ملا۔ سیاسی ملاقاتیں ممکن نہیں۔

میران شاہ میں ہمارے…

— Faisal Vawda Senator (Indep) (@FaisalVawdaPAK) December 2, 2025

فیصل واوڈا نے کہا کہ میران شاہ میں ہمارے بہادر افسر کو بے رحمی سے شہید کیا گیا جس کی ذمہ داری زیراعلی کے پی پر عائد ہوتی ہے، وہ میران شاہ میں اپنے شہید افسر کے اہل خانہ داد رسی کریں ان میں موجود رہیں۔

سینیٹر نے کہا کہ یہی میری گزارش گورنر کے پی سے بھی ہے کہ دونوں شخصیات جائیں اور شہداء کو عزت و تکریم بخشیں، ہم اپنوں کیلیے نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہو گا؟۔
