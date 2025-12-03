شاہ لطیف ٹاؤن کے علاقے قائد آباد مین چوک کے قریب پیر کی شب کار میں آگ لگنے سے جھلس کر زخمی ہونے والی کمسن بچی دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق پیر کے روز شاہ لطیف ٹاؤن کے علاقے قائد آباد میں مین چوک کے قریب ایل پی جی گیس بھرانے کے دوران گاڑی میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔
حادثے میں میاں ، بیوی ، 3 بیٹیاں اور ایک خاتون جھلس کر زخمی ہوئے تھے جنھیں فوری طبی امداد کے لیے سول اسپتال برنس وارڈ منتقل کیا گیا جہاں آج پانچ سالہ بچی جنت دوران علاج دم توڑ گئی۔
ایس ایچ او شاہ لطیف ممتاز مروت نے بتایا کہ کار میں آگ لگنے سے جھلس کر شدید زخمی ہونے والی 5 سالہ جنت دختر علی عباس زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔
دریں اثنا ہاکس بے ماڑی پور روڈ یونس آباد گلی نمبر 7 کے قریب گھر میں گیس لیکیج دھماکے سے جھلس کر نوجوان شدید زخمی ہوگیا جسے چھیپا کے رضا کاروں نے تشویشناک حالت میں سول اسپتال برنس وارڈ منتقل کیا۔
ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ مضروب کی شناخت 20 سالہ فیاض کے نام سے کی گئی جس کی جان بچانے کے لیے ڈاکٹرز کوششیں کر رہے ہیں۔