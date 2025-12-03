این ڈی ایم اے نے پاک فوج کی ایلیٹ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم سری لنکا روانہ کردی

پاکستان ایئر فورس کا C-130 طیارہ 47 رکنی ٹیم کے ساتھ 6.5 ٹن ضروری سامان لے کر روانہ ہوگیا

آفتاب خان December 03, 2025
facebook whatsup
کراچی:

این ڈی ایم اے نے شدید طوفان کی تباہ کاریوں کے بعد پاک فوج کی ایلیٹ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم سری لنکا روانہ کردی۔

سری لنکا میں شدید طوفان سے بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی اور سری لنکا کی حکومت کی جانب سے امداد کی اپیل کے بعد حکومت پاکستان نے متاثرہ آبادی کے لیے امدادی اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔

وزیراعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر سری لنکا کے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کے لیے ایک سرشار پاکستان سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کو آج صبح روانہ کردیا گیا۔

پاکستان ایئر فورس کا ایک C-130 طیارہ 47 رکنی ٹیم کے ساتھ 6.5 ٹن ضروری سامان لے کر انسانی امداد اور امدادی کوششوں میں حصہ لینے کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔

این ڈی ایم اے نے کولمبو اور لاہور کے درمیان چلنے والی سری لنکن ایئر لائنز کے ذریعے امدادی سامان بھیجنے کا بھی انتظام کیا ہے۔

گزشتہ روز وزیراعظم کی خصوصی ہدایت پر این ڈی ایم اے نے 200 ٹن امدادی سامان بذریعہ سمندری کھیپ بھی سری لنکا بھیجا تھا۔

بھیجے گئے امدادی سامان میں فیملی ٹینٹ، کمبل، لحاف، لائف جیکٹس، کشتیاں، ڈی واٹرنگ پمپ، لیمپ، چٹائیاں، مچھر دانی، بچوں کا خشک دودھ، کھانے کے لیے تیار کھانا اور ضروری ادویات شامل ہیں۔

پاک بحریہ کے جہاز اور ہیلی کاپٹر پہلے ہی سری لنکا میں امدادی کارروائیوں میں سرگرم ہیں۔

سری لنکا کے صدر کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان سے خصوصی درخواست کے بعد NDMA متاثرہ علاقوں میں بحالی اور رسائی کی کوششوں میں مدد کے لیے پاک فوج سے عارضی پل بھی بھیج رہا ہے۔

ترجمان این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ پاکستان سری لنکا کے عوام کی انسانی ہمدردی کی حمایت اور علاقائی یکجہتی کے مستقل عزم کے تحت ہر ممکن مدد جاری رکھے گا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

50 سالہ فرحان علی آغا کی فٹنس دیکھ کر مداح حیران رہ گئے

50 سالہ فرحان علی آغا کی فٹنس دیکھ کر مداح حیران رہ گئے

 Dec 03, 2025 10:36 AM |
ربیکا خان کی رخصتی کی وائرل ویڈیو نے سب کو آبدیدہ کردیا

ربیکا خان کی رخصتی کی وائرل ویڈیو نے سب کو آبدیدہ کردیا

Dec 02, 2025 11:49 PM |
جوان نظر آنے کیلیے صبا فیصل کی کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کروانے کی تصاویر وائرل؛ کڑی تنقید

جوان نظر آنے کیلیے صبا فیصل کی کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کروانے کی تصاویر وائرل؛ کڑی تنقید

Dec 02, 2025 11:26 PM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی کا صوابی انٹرچینج پر احتجاجی مظاہرہ ختم، پشاور میں 7 دسمبر کو پاور دکھانے کا فیصلہ

Express News

پشاور میں 10 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والا زیر حراست ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک

Express News

شوہر کی دوسری شادی اور سوکن ساتھ رکھنے پر 19 سالہ لڑکی نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کرلی

Express News

ملک کی پہلی اینٹی رائٹ فیڈرل فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ پر وزیر داخلہ کا اظہار مسرت

Express News

مفتی منیب الرحمان تشیونشاک حالت میں اسپتال منتقل

Express News

کراچی میں ایک اور واقعہ، کھلے مین ہول میں بچی گرگئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو