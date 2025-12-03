این ڈی ایم اے نے پاک فوج کی ایلیٹ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم سری لنکا روانہ کردی

کراچی:
این ڈی ایم اے نے شدید طوفان کی تباہ کاریوں کے بعد پاک فوج کی ایلیٹ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم سری لنکا روانہ کردی۔
سری لنکا میں شدید طوفان سے بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی اور سری لنکا کی حکومت کی جانب سے امداد کی اپیل کے بعد حکومت پاکستان نے متاثرہ آبادی کے لیے امدادی اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔
وزیراعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر سری لنکا کے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کے لیے ایک سرشار پاکستان سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کو آج صبح روانہ کردیا گیا۔
پاکستان ایئر فورس کا ایک C-130 طیارہ 47 رکنی ٹیم کے ساتھ 6.5 ٹن ضروری سامان لے کر انسانی امداد اور امدادی کوششوں میں حصہ لینے کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔
این ڈی ایم اے نے کولمبو اور لاہور کے درمیان چلنے والی سری لنکن ایئر لائنز کے ذریعے امدادی سامان بھیجنے کا بھی انتظام کیا ہے۔
گزشتہ روز وزیراعظم کی خصوصی ہدایت پر این ڈی ایم اے نے 200 ٹن امدادی سامان بذریعہ سمندری کھیپ بھی سری لنکا بھیجا تھا۔
بھیجے گئے امدادی سامان میں فیملی ٹینٹ، کمبل، لحاف، لائف جیکٹس، کشتیاں، ڈی واٹرنگ پمپ، لیمپ، چٹائیاں، مچھر دانی، بچوں کا خشک دودھ، کھانے کے لیے تیار کھانا اور ضروری ادویات شامل ہیں۔
پاک بحریہ کے جہاز اور ہیلی کاپٹر پہلے ہی سری لنکا میں امدادی کارروائیوں میں سرگرم ہیں۔
سری لنکا کے صدر کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان سے خصوصی درخواست کے بعد NDMA متاثرہ علاقوں میں بحالی اور رسائی کی کوششوں میں مدد کے لیے پاک فوج سے عارضی پل بھی بھیج رہا ہے۔
ترجمان این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ پاکستان سری لنکا کے عوام کی انسانی ہمدردی کی حمایت اور علاقائی یکجہتی کے مستقل عزم کے تحت ہر ممکن مدد جاری رکھے گا۔