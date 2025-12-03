مردہ زمین پر ترقی ممکن نہیں، بھارتی اداکارہ نے فضائی آلودگی پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

بھارتی اداکارہ نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنا ڈالا

December 03, 2025
بھارتی اداکارہ ریچا چڈھا نے دہلی میں بڑھتی ہوئی آلودگی اور خطرناک حد تک خراب فضائی معیار پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق حال ہی میں دہلی اور اس کے کئی قریبی اضلاع میں ایئر کوالٹی انڈیکس (اے کیو آئی)  377 تک پہنچ گیا، جو شہریوں کے لیے نہایت مضر صحت قرار دیا جا رہا ہے۔

ریچا چڈھا، جو 2010 میں دہلی سے ممبئی منتقل ہوگئی تھیں مگر آج بھی اکثر اپنے شہر جاتی رہتی ہیں۔

ان کا کہنا ہے کہ دہلی کی سردیاں کبھی لوگوں کا پسندیدہ موسم ہوتی تھیں۔ ہم چھت پر بیٹھ کر گجک اور مونگ پھلی سے لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن آج حالات دیکھ کر دل دکھتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔

ریچا چڈھا نے یہ بھی نشاندہی کی کہ ملک کے دیگر حصے بھی بری فضا سے محفوظ نہیں ہیں۔ ان کے مطابق ممبئی کا اے کیو آئی بھی 200 سے 300 کے درمیان رہتا ہے، جبکہ 50 یا 100 سے اوپر کی فضاء غیر محفوظ سمجھی جاتی ہے۔

ریچا نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ ترقی کی اس دوڑ میں ہم آخر کس قیمت کی ادائیگی کر رہے ہیں؟ جب عام لوگ سانس ہی نہیں لے سکتے تو یہ بڑے بڑے منصوبے کس کے لیے بن رہے ہیں؟

انہوں نے ماحولیات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مردہ زمین پر کوئی ترقی ممکن نہیں، اور نہ ماحول کے بغیر معیشت قائم رہ سکتی ہے۔

ریچا کا کہنا تھا کہ فلمیں ماحول سے متعلق مسائل جیسے نقل مکانی، فصلوں کی تباہی اور موسمیاتی تبدیلی کو عوام تک مؤثر انداز میں پہنچا سکتی ہیں۔

ان کے مطابق میڈیا اور سینما ماحول دوست سوچ بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
