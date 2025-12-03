ایمنسٹی نے سوڈانی فوج کے زمزم کیمپ پر خونریز حملے کو جنگی جرائم قرار دے دیا

اس کارروائی کے نتیجے میں صرف 24 گھنٹوں کے اندر تقریباً 4 لاکھ افراد کو کیمپ چھوڑ کر جان بچانا پڑی

ویب ڈیسک December 03, 2025
facebook whatsup

خرطوم: ایمنسٹی انٹرنیشنل نے نئی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ سوڈان کی نیم فوجی تنظیم ریپڈ سپورٹ فورسز (RSF) نے رواں سال اپریل میں شمالی دارفور کے زمزم کیمپ پر بڑے پیمانے پر حملہ کرکے نہ صرف عام شہریوں کو قتل کیا بلکہ گھروں، مساجد، اسکولوں اور طبی مراکز کو بھی تباہ کیا۔

عالمی ادارے نے ان حملوں کو جنگی جرائم قرار دیتے ہوئے فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق 11 سے 13 اپریل 2025 کے دوران RSF جنگجوؤں نے کیمپ پر دھاوا بول کر بھاری ہتھیار استعمال کیے اور گنجان آبادی والے علاقوں میں اندھا دھند فائرنگ کی۔ اس کارروائی کے نتیجے میں صرف 24 گھنٹوں کے اندر تقریباً 4 لاکھ افراد کو کیمپ چھوڑ کر جان بچانا پڑی۔

ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ RSF کا یہ حملہ دارفور کے دارالحکومت الفاشر پر قبضے کے لیے جاری مہم کا حصہ تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ RSF جنگجوؤں نے نہتے مردوں کو قتل کیا اور متعدد خواتین اور لڑکیوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا۔

عینی شاہدین نے بتایا کہ گولہ باری مسلسل جاری رہی، گھروں کو آگ لگ گئی اور لوگ بے یارو مددگار بھاگتے پھرتے رہے۔ بقول گواہوں، جنگجوؤں نے گھروں اور مارکیٹ میں لوٹ مار کی اور کئی مقامات کو آگ لگا دی۔

ایمنسٹی نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ ملک بھر میں اسلحے کی ترسیل روکنے کے لیے ہتھیاروں کی پابندی (arms embargo) کو دارفور سے بڑھا کر پورے سوڈان پر لاگو کیا جائے۔ تنظیم نے بالخصوص متحدہ عرب امارات سے RSF کو اسلحہ فراہم کرنے کے سلسلے کو فوری بند کرنے کی اپیل کی ہے۔

متاثرہ افراد نے بتایا کہ وہ خوراک، پانی اور طبی امداد کے بغیر خطرناک راستوں سے بھاگ کر دوسرے علاقوں تک پہنچے۔ انہوں نے عالمی اداروں سے مدد، تحفظ، اور حملوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مردہ زمین پر ترقی ممکن نہیں، بھارتی اداکارہ نے فضائی آلودگی پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

مردہ زمین پر ترقی ممکن نہیں، بھارتی اداکارہ نے فضائی آلودگی پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

 Dec 03, 2025 11:53 AM |
سنجے دت نے 5 سالہ قید کے دوران پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات سے پردہ اٹھادیا

سنجے دت نے 5 سالہ قید کے دوران پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات سے پردہ اٹھادیا

 Dec 03, 2025 11:13 AM |
50 سالہ فرحان علی آغا کی فٹنس دیکھ کر مداح حیران رہ گئے

50 سالہ فرحان علی آغا کی فٹنس دیکھ کر مداح حیران رہ گئے

 Dec 03, 2025 10:36 AM |

متعلقہ

Express News

پوپ لیو چہاردہم کی یورپ اور امریکا میں بڑھتی ہوئی اسلامو فوبیا پر سخت تنقید

Express News

یوکرین امن مذاکرات؛ پیوٹن نے یورپ کو تیسری جنگ عظیم کی دھمکی دے دی

Express News

میری پارٹنر آدھی بھارتی ہیں، بیٹے کا نام شیکھر کیوں رکھا؛ ایلون مسک نے بتا دیا

Express News

کویت سے بھارت جانے والی پرواز کو بم سے اُڑانے کی دھمکی؛ ہنگامی لینڈنگ

Express News

سچ سننا گوارا نہیں؛ اسرائیل نے غزہ پر ڈاکومنٹری بنانے والے نوجوان کو شہید کردیا

Express News

ایئربس کے نئے طیاروں میں بڑی خامی کا انکشاف، ڈیلیوری شیڈول خطرے میں پڑ گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو