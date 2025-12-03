سردیوں میں نزلہ و زکام سے کیسے بچا جائے؟

موسم کی تبدیلی، سرد ہوا اور وائرس کی موجودگی نزلہ و زکام کا باعث بنتے ہیں

ویب ڈیسک December 03, 2025
سردیوں کے موسم میں نزلہ و زکام ایک عام شکایت ہے جو زیادہ تر لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ موسم کی تبدیلی، سرد ہوا اور وائرس کی موجودگی ہے، جو ناک اور گلے کے نزلہ، سانس میں رکاوٹ اور بخار جیسے علامات پیدا کرتے ہیں۔

وائرس، خاص طور پر رینو وائرل اور فلو وائرس، سرد اور خشک موسم میں زیادہ متحرک ہوتے ہیں، اور لوگوں کے جسمانی دفاعی نظام کی کمزوری بھی ان کی شدت بڑھا دیتی ہے۔

اس بیماری سے بچاؤ کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھا جائے، کیونکہ وائرس زیادہ تر ہاتھوں کے ذریعے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ بار بار صابن سے ہاتھ دھونا اور الکحل بیسڈ سینٹائزر استعمال کرنا انتہائی مؤثر ہے۔

اس کے علاوہ، خود کو سرد ہوا سے محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ گرم کپڑے، دستانے اور موزے پہننا، اور ناک و منہ کو ڈھانپنا بیماری کے پھیلاؤ کو کم کرتا ہے۔ گھر یا دفتر میں ہوا کی گردش کو بہتر بنانا، اور زیادہ لوگوں والی جگہوں میں ماسک پہننا بھی نزلہ و زکام سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔

جسمانی دفاعی نظام مضبوط رکھنے کے لیے مناسب نیند، پانی کی وافر مقدار، اور ذہنی دباؤ کم کرنا لازمی ہے۔

غذائی انتخاب بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے؛ وٹامن سی سے بھرپور کھانے جیسے سنترہ، مالٹا اور اسٹرابیری، ساتھ ہی وٹامن ڈی کے لیے دودھ اور دہی، اور زنک کے لیے بادام اور کشمش شامل کرنا جسمانی قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔

گرم مشروبات جیسے ہربل چائے اور ہلدی والا دودھ گلے کو سکون دیتے ہیں اور سانس کے راستے کھولتے ہیں۔ لیموں، شہد اور ادرک کے امتزاج سے بھی نزلہ اور زکام کی شدت کم کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، زیادہ چکنائی اور فاسٹ فوڈ سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ جسم کی مدافعتی صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں۔

نزلہ و زکام کی ابتدائی علامات ظاہر ہوتے ہی آرام کرنا، بھاری کاموں سے گریز کرنا اور اگر ضرورت ہو تو کسی ماہرِ صحت سے مشورہ کرنا بہترین حکمت عملی ہے۔ مجموعی طور پر، ہاتھوں کی صفائی، مناسب لباس، غذائیت بخش خوراک اور صحت مند طرزِ زندگی اپنا کر سردیوں میں نزلہ و زکام سے کافی حد تک محفوظ رہا جا سکتا ہے۔
 
