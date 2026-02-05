چین نے برقی گاڑیوں کے اہم فیچر پر پابندی عائد کردی

اہم اقدام کے بعد چین دنیا میں اس فیچر کو ہدف بنانے والا پہلا ملک بن گیا

ویب ڈیسک February 05, 2026
چین نے ملک میں فروخت ہونے والی تمام کاروں میں دروازوں کے پوشیدہ ہینڈلز پر پابندی عائد کردی۔ اس اقدام کے بعد چین دنیا میں اس فیچر کو ہدف بنانے والا پہلا ملک بن گیا۔

دروازے کے پوشیدہ ہینڈلز ٹیسلا کی گاڑیوں کے سگنیچر فیچر ہیں اور پابندی کا اطلاق ایک ایسے موقع پر کیا گیا ہے جب ٹیسلا کی عالمی سطح پر سیلز تنزلی کا شکار ہے اور کمپنی کو چین میں (جو کہ دنیا کی دوسری بڑی مارکیٹ ہے) میں سخت مقابلے کا سامنا ہے۔

باہر کی جانب دروازے کے ہینڈلز دروازے کی سطح کے ساتھ ہموار ہوتے ہیں، جب ایک طرف سے ہینڈل کو دبایا جاتا ہے تو لیور باہر نکل آتا ہے۔ جبکہ اندر کی جانب سے دروازہ کھولنے کے لیے رائیڈر ایک بٹن دبانا ہوتا ہے۔

اگرچہ ٹیسلا کمپنی اس قسم کے ڈور ہینڈل کے لیے جانی جاتی ہے لیکن چین میں بھی کچھ برقی گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں نے بھی یہ ڈیزائن اپنا لیا ہے جن میں شیاؤمی اور آئیون جیسی ہیوی ویٹ کمپنیاں ہیں۔
