یوم یکجہتی کشمیر، صدر، وزیراعظم و سیاسی قیادت کشمیری حق خودارادیت پر متحد

پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، جبکہ بھارتی پالیسیاں عدم استحکام کا سبب بن رہی ہیں، قومی قیادت

ویب ڈیسک February 05, 2026
یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر صدرِ مملکت آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف، وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور اور گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سمیت قومی قیادت نے کشمیری عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے بھارتی مظالم کی شدید مذمت کی ہے۔

صدرِ مملکت آصف علی زرداری

صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارتی قابض افواج کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بدستور جاری ہیں۔

بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق من مانے حراستی اقدامات اور اجتماعی سزاؤں میں تشویشناک اضافہ ہوا ہے۔ صدر نے یاد دلایا کہ 1989 میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یومِ یکجہتی کشمیر کے باقاعدہ انعقاد کا آغاز کیا تھا، اور آج دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی اسی جذبے کے ساتھ کشمیری عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ تقریباً آٹھ دہائیوں سے کشمیری عوام غیرقانونی بھارتی قبضے کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں اور بے شمار قربانیاں دے چکے ہیں، جبکہ میڈیا پر قدغنیں، قیادت کی گرفتاریاں، گھروں کی مسماری اور ڈیجیٹل آزادیوں پر پابندیاں حقیقت کو چھپانے کی دانستہ کوششیں ہیں۔

وزیراعظم شہباز شریف

وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں واضح کیا کہ مسئلہ کشمیر اقوامِ متحدہ کے ایجنڈے پر موجود دیرینہ حل طلب تنازع ہے۔

انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں کے مطابق کشمیر ایک متنازع خطہ ہے اور اس کے حتمی مستقبل کا فیصلہ آزاد، غیرجانبدار رائے شماری سے ہونا چاہیے۔

وزیراعظم نے 5 اگست 2019 کے یکطرفہ بھارتی اقدامات کو غیرقانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد مقبوضہ جموں و کشمیر پر جبری تسلط مضبوط بنانا تھا، جبکہ بھارتی قابض افواج کے اقدامات اقوامِ متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی ہیں۔

وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور

وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ 5 فروری اہلِ پاکستان اور اہلِ کشمیر کے لازوال رشتے کی علامت ہے۔

پاکستان اور کشمیر کا تعلق مذہبی، ثقافتی اور سماجی بنیادوں پر قائم ہے اور اہلِ پاکستان ہر حال میں کشمیری عوام کے حقِ خودارادیت کے ساتھ کھڑے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام نے قیامِ پاکستان سے قبل ہی اپنا مستقبل پاکستان سے وابستہ کر لیا تھا، 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات اقوامِ متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں، تاہم بھارتی جبر و استبداد کشمیریوں کے عزم کو کمزور نہیں کر سکا۔ انہوں نے عالمی برادری سے بھارتی مظالم کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔

گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری

گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کشمیری شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور اس کے عوام کشمیری بھائیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی اور غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، اور اقوامِ متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کے حقِ خودارادیت کی بھرپور حمایت جاری رکھی جائے گی۔

انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہر عالمی فورم پر کشمیریوں کے حق میں مضبوط آواز بلند کی جاتی رہے گی اور کشمیری عوام کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔
