ایشوریہ رائے کی نئی تصاویر دیکھ کر مداحوں کو اداکارہ کی جوانی یاد آگئی

ایک صارف نے ایشوریہ رائے کو دنیا کی خوبصورت ترین خاتون قرار دیا

ویب ڈیسک December 04, 2025
بالی ووڈ کی مشہر اداکارہ ایشوریہ رائے نے اپنی نئی تصاویر شیئر کیں جو اُن کے مداحوں کی اتنی پسند آئیں کہ یہ وائرل ہوگئیں۔

تفصیلات کے مطابق 52 سالہ بالی ووڈ اداکارہ نے انسٹاگرام پر کالے رنگ کے لباس میں اپنی خوبصورت تصاویر شیئر کیں۔

ان تصاویر کو دیکھ کر مداحوں نے ایک بار پھر 52 سالہ اداکارہ کو جوان و خوبصورت قرار دیا۔

ایشوریہ رائے کی تصاویر پر مداحوں نے تبصرے کیے اور تعریفوں کرنے لگے۔

ایک صارف نے لکھا کہ آپ تو بہت خوبصورت ہیں اور دنیا کی خوبصورت ترین خاتون ہیں۔

بہت سارے صارفین نے لکھا کہ ’ایشوریہ رائے ایک بار پھر واپس آگئی ہیں۔ ایک نے تو لکھا کہ ’یہ کیمرا کتنا خوش قسمت ہے جس سے آپ کی تصویر بنائی گئی۔

یاد رہے کہ ایشوریہ رائے حال ہی میں ایک عالمی برانڈ کے ساتھ شاہراہوں اور گلیوں میں خواتین کے ساتھ ہونے والی ہراسانی کیخلاف مہم کا حصہ بنی ہیں۔

 
