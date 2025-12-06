ایشیائی ترقیاتی بینک (اےڈی بی) نےپاکستان کیلئے پنجاب میں زراعت، تعلیم اور صحت کے لیے 381 ملین ڈالر کی تین اہم منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔
تفصیلات کے مطابق ایشیائی ترقیاتی بینک نے بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ تعلیم، صحت اور زرعی مشینری میں سرمایہ کاری پنجاب کی ترقی میں تبدیلی لے آئے گی۔ 120 ملین ڈالر قرض اور 4 ملین ڈالر گرانٹ پنجاب میں جدید، ماحولیاتی طور پر پائیدار زرعی مشینری کو فروغ دینے کے لیے دی گئی۔
مزید برآں منصوبے سے220,000 دیہی خاندانوں کو فائدہ ہوگا۔ منصوبہ چھوٹے کسانوں کو جدید مشینری فراہم کرے گا اور 15,000 خواتین کی مہارتیں بڑھائے گا۔ پنجاب پاکستان کی غذائی ضروریات کا مرکز ہے۔ گندم 75 فیصد چاول 69 فیصد, مکئی کی91 فیصد پیداوار ہے۔
اے ڈی بی نے پرانے آلات کے استعمال سے پیدا ہونے والے نقصان اور فصل کی باقیات جلانے سے ہونے والی آلودگی کم کرنے پر زور دیا۔
اے ڈی بی نے 107 ملین ڈالر کی منظوری دی ہے جس میں 100 ملین ڈالر قرض اور 7 ملین ڈالر گرانٹ شامل ہیں تاکہ ثانوی سطح پر ایس ٹی سی ایم تعلیم کو جدید بنایا جا سکے۔
اے ڈی بی نے 150 ملین ڈالر قرض کی منظوری دی تاکہ نرسنگ تعلیم کو بہتر بنایا جا سکے اور صحت کے شعبے میں مضبوط ورک فورس تیار کی جا سکے۔ نئے نصاب، فیکلٹی کی تربیت، اور ڈیجیٹل ایچ ار سسٹم کے ذریعے پنجاب میں اہل نرسوں کی تعداد بڑھائی جائے گی۔
منصوبے کے تحت تین لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں جدید سینٹرز آف ایکسیلنس قائم وتربیتی مراکز بنائے جائیں گے جن میں سمیولیشن لیبارٹریز، ڈیجیٹل لرننگ اور جنس کے لحاظ سے مراعات شامل ہوں گی۔