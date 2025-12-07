کراچی کے عالمی ثقافتی میلے میں142 ممالک کے  فنکاروں کی شرکت صوبے کیلیے بڑا اعزاز ہے، مراد علی شاہ

یہ شاندار تقریب سندھ اور پاکستان  کی بے مثال ثقافتی کامیابی کو ظاہر کرتا ہے

اسٹاف رپورٹر December 07, 2025
facebook whatsup
کراچی:

وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ  نے کہا کہ کراچی میں 39 روزہ عالمی ثقافتی میلہ جس میں142 ممالک کے 1ہزار سے زائد فنکاروں  کی شرکت صوبے کےلیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ بہترین  میزبانی سندھ کی ثقافت کا قدیم ورثہ  ہے۔یہ شاندار تقریب سندھ اور پاکستان  کی بے مثال ثقافتی کامیابی کو ظاہر کرتا ہے۔

یہ بات وزیراعلیٰ سندھ نے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی   کی اختتامی تقریب سے خطاب کے دوران کہی۔انہوں نے کہا  سندھی کلچر ڈے   اور عالمی ثقافتی میلے نے اس تقریب کو ایک پُرجوش جشن میں تبدیل کردیا ہے۔

وزیراعلیٰ سندھ  نے بطور ِ مہمان خصوصی  تقریب میں شرکت  کی  اور آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اور اس کے صدر محمد احمد شاہ کو مبارکباد دیتے ہوئے  اسے پاکستان کے ثقافتی منظر نامے میں ایک تاریخی اور قابل ذکر کارنامہ قرار دیا۔

وزیراعلیٰ سندھ نے اپنے خطاب میں کہا کہ کراچی نے 142 ممالک کے ایک ہزار سے زائد فنکاروں کا خیرمقدم کرتے ہوئے دنیا کے لیے اپنی باہیں کھول دی ہیں، یہ صرف ایک تقریب نہیں ہے بلکہ یہ ایک سنگ میل ہے جو سندھ کے امن، رواداری اور مہمان نوازی کے پائیدار جذبے کو اجاگر کرتا ہے۔

مراد علی شاہ نے کہاکہ جس دن سندھی کلچر ڈے منایا جا رہا  ہےاسی دن ورلڈ کلچر فیسٹیول کا اختتام ایک خوشگوار اتفاق ہے، انہوں نے مزید کہا کہ سندھ کے ثقافتی  دن  اور عالمی آرٹ کے اتحاد نے اس دن کو سچ میں  یادگار بنا دیا ہے۔

وزیراعلیٰ سندھ  نے  کہا کہ اس دھرتی نے معروف شاعر، ادیب، مصور اور موسیقار پیدا کیے ہیں جو ایک طرح سے سندھ دھرتی کی ایک خوبصورت روایت کے طورپر چلی آرہی ہے۔ ان  میں شاہ عبداللطیف بھٹائی، شیخ ایاز، اے آر۔ ناگوری، مسرت مرزا، محمد جمن اور عابدہ پروین بطور آئیکن ہیں، جنہوں نےسرزمین کے امن اور محبت کے پیغام کوعام کیا۔

 انہوں نے کہا کہ سندھ نے ہمیشہ امن اور ہم آہنگی کی عالمی زبان بولی ہے۔ اس فیسٹیول  کی  پرفارمنس  امن و محبت  کے پیغام کی بازگشت ہے۔وزیراعلیٰ نے آرٹس کونسل کی قیادت  کو سراہتے ہوئے کہا کہ  آرٹس کونسل  نے وہ کرکے دکھایا جسے بہت سے لوگ ناممکن سمجھتے تھے۔

انہوں نے مزید کہا کہ 140 سے زائد ممالک سے فنکاروں کویکجا کرنا  ایک مشکل کام ہے مگر احمد شاہ نے ثابت کر دیا کہ وژن اور عزم کے ساتھ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔تقریب میں صوبائی وزراء، سفارتکاروں، سفیروں، قونصل جنرلز، اعلیٰ سرکاری افسران، فنکاروں، ثقافتی وفود اور میڈیا  اراکین نے شرکت کی۔

قبل ازیں تقریب میں مہمان خصوصی کے استقبالیہ کے لیے ریڈ کارپٹ ، تلاوت قرآن پاک، قومی ترانہ، میلے کی شوریل، صدر  آرٹس کونسل  کراچی محمد احمد شاہ کی تقریر اور حصہ لینے والے فنکاروں اور تعاون کرنے والوں کے اعزاز میں تقسیم انعامات کی تقریب  ہوئی ۔وزیر اعلیٰ سندھ نے فیسٹیول کو عالمی سطح پر کامیاب بنانے پر تمام غیر ملکی مشنز، بین الاقوامی فنکاروں اور مقامی فنکاروں کا شکریہ ادا کیا اور صوبے بھر میں ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے سندھ حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔

انہوں نے کہا کہ ہم نے مل کر دنیا کو دکھایا کہ کراچی ایک عالمی ثقافتی دارالحکومت ہے اور سندھ امن، تنوع اور تخلیقی صلاحیتوں کی سرزمین ہے۔پروگرام کا اختتام تالیوں کی گونج سے  ہوا۔ سامعین نے ورلڈ کلچر فیسٹیول 2025 کی کامیابی اور سندھی کلچر ڈے کی  عظیم روایات دونوں کا جشن منایا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈکی بھائی نے جیل سے رہائی کے بعد پوری قوم سے معافی مانگ لی

ڈکی بھائی نے جیل سے رہائی کے بعد پوری قوم سے معافی مانگ لی

 Dec 07, 2025 07:33 PM |
معروف اداکار خاقان شاہنواز نے اداکارہ سبینہ سید سے منگنی کرلی

معروف اداکار خاقان شاہنواز نے اداکارہ سبینہ سید سے منگنی کرلی

 Dec 07, 2025 01:23 PM |
جنید جمشید کو مداحوں سے بچھڑے 9 برس بیت گئے

جنید جمشید کو مداحوں سے بچھڑے 9 برس بیت گئے

 Dec 07, 2025 12:46 PM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی والے دشمن کے آلہ کار بن کر ملک کیخلاف سازشیں نہ کریں، گورنر سندھ

Express News

پاکستان نے معاشی استحکام حاصل کرلیا ہے، وزیر خزانہ

Express News

محکمہ موسمیات کی کراچی میں سردی میں اضافے کی پیشگوئی

Express News

ٹریک کی خستہ حالی، ٹرین مسافروں کے 12 گھنٹے انتظار میں گزر جاتے ہیں

Express News

پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی کی گرفتاری کیلیے پولیس کا گھر پر چھاپہ

Express News

ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے نہیں جا رہے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو