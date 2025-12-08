کراچی؛ ڈیفنس اور گزری میں ٹریفک حادثات کے دوران 2 افراد جاں بحق 

جاں بحق ہونے والوں کی شناخت 25 سالہ نادر ولد جمن اور 24 سالہ حمید اللہ ولد محمد اکرم کے ناموں سے ہوئی

اسٹاف رپورٹر December 08, 2025
کراچی:

ڈیفنس میں اتوار کی شب ٹریفک حادثات میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔

تفصیلات کے مطابق ڈیفنس فیز 7 خیابان حافظ سگنل کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔

جاں بحق و زخمی ہونے والوں کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا جہاں جاں بحق شخص کی شناخت 25 سالہ نادر ولد جمن اور زخمی کی 27 سالہ علی اصغر ولد محمد نواز کے نام سے ہوئی۔

دوسری جانب گذری پل کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شخص جاں بحق ہو گیا جس کی لاش کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔متوفی کی شناخت 24 سالہ حمید اللہ ولد محمد اکرم کے نام سے ہوئی۔

پولیس کے مطابق دونوں حادثات کے حوالے سے معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔
