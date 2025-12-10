جسٹس طارق جہانگیری ڈگری تنازع کیس میں تحریری حکم نامہ جاری

درخواست گزار نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی اہلیت کو چیلنج کیا ہے، کنڈکٹ کو نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ

کورٹ رپورٹر December 10, 2025
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری ڈگری تنازع کیس میں تحریری حکم نامہ جاری کردیا۔

چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں دو رکنی بنچ نے تحریر کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ درخواست کے قابل سماعت ہونے پر سرکاری وکلا اور عدالتی معاون اور درخواست گزار کو سنا گیا، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد بار کونسل کو بھی سنا گیا،  درخواست گزار نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی اہلیت کو چیلنج کیا ہے، کنڈکٹ کو نہیں۔

تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کی روشنی میں یہ درخواست قابل سماعت ہے، سپریم کورٹ کے جسٹس جہانگیری کیس کے حکم کی روشنی میں بھی درخواست قابل سماعت قرار دی جاتی ہے، سپریم کورٹ کے ابرار حسن کیس اور ملک اسد علی کیس کی روشنی میں درخواست قابل سماعت ہے، سندھ ہائیکورٹ کے فل بنچ کے فیصلے کی روشنی میں بھی درخواست قابل سماعت ہے۔

ڈگری تنازع ہونے کے بارے میں درخواست گزار کے موقف اور یونیورسٹی کی رپورٹ کی روشنی میں جسٹس جہانگیری کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے، درخواست میں وفاقی حکومت اور دیگرفریقین کو بھی تین نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔

عدالت نے جسٹس جہانگیری کی تعیناتی کے خلاف درخواست پر مزید سماعت 15 دسمبر تک ملتوی کی ہے۔
