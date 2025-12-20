ساہیوال: نوکری کا جھانسہ دیکر سوشل میڈیا انفلوئنسر اور ساتھی نے نوجوان خاتون کا گینگ ریپ کردیا

پنجاب کے ضلع ساہیوال میں نوجوان خاتون کو اس کے سوشل میڈیا دوست اور اس کے ساتھی نے مبینہ طور پر اجتماعی جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، ملزمان خاتون کو نوکری کا لالچ دے کر تاندلیانوالہ سے ساہیوال لے گئے۔
رپورٹ کے مطابق بھیروانہ گاؤں تاندلیانوالہ کی رہائشی، خاتون کی ساہیوال سے تعلق رکھنے والے مشہور سوشل میڈیا انفلوئنسر سے شناسائی ہوئی، ان کی آن لائن بات چیت دوستی میں بدل گئی، اس دوران ملزم نے حکمران جماعت کے ساتھ اپنے سیاسی روابط کے ذریعے خاتون کو ملازمت دینے کا وعدہ کیا۔
خاتون کو جمعرات کی شام ملاقات کے لیے ساہیوال بلایا گیا، اس کے پہنچنے پر ملزم مبینہ طور پر خاتون کو ایک کار میں بٹھا کر ایک گھر لے گیا جہاں اسے مبینہ طور پر نشہ آور مشروب پلایا گیا، اس کے بعد اسے ملزم اور اس کے ساتھی نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔
اگلی صبح خاتون کو جنرل بس اسٹینڈ پر چھوڑ دیا گیا جہاں اسے مبینہ طور پر اس واقعے کے بارے میں کسی کو بتانے پرسنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔
بعد ازاں خاتون نے پولیس کو معاملے کی اطلاع دی، خاتون کی شکایت پر غلہ منڈی پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جو مفرور ہے۔