ساہیوال: نوکری کا جھانسہ دیکر سوشل میڈیا انفلوئنسر اور ساتھی نے نوجوان خاتون کا گینگ ریپ کردیا

ملزم نے حکمران جماعت کے ساتھ سیاسی روابط کےذریعے ملازمت دلانے کا وعدہ کیا اور بلاکر جنسی زیادتی کا نشانہ بناڈلا

ویب ڈیسک December 20, 2025
پنجاب کے ضلع ساہیوال میں نوجوان خاتون کو اس کے سوشل میڈیا دوست اور اس کے ساتھی نے مبینہ طور پر اجتماعی جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، ملزمان خاتون کو نوکری کا لالچ دے کر تاندلیانوالہ سے ساہیوال لے گئے۔

رپورٹ کے مطابق بھیروانہ گاؤں تاندلیانوالہ کی رہائشی، خاتون کی ساہیوال سے تعلق رکھنے والے مشہور سوشل میڈیا انفلوئنسر سے شناسائی ہوئی، ان کی آن لائن بات چیت دوستی میں بدل گئی، اس  دوران ملزم نے حکمران جماعت کے ساتھ اپنے سیاسی روابط کے ذریعے خاتون کو ملازمت دینے کا وعدہ کیا۔

خاتون کو جمعرات کی شام ملاقات کے لیے ساہیوال بلایا گیا، اس کے پہنچنے پر ملزم مبینہ طور پر خاتون کو ایک کار میں  بٹھا کر ایک گھر لے گیا جہاں اسے مبینہ طور پر نشہ آور مشروب پلایا گیا، اس کے بعد اسے ملزم اور اس کے ساتھی نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔

اگلی صبح خاتون کو جنرل بس اسٹینڈ پر چھوڑ دیا گیا جہاں اسے مبینہ طور پر اس واقعے کے بارے میں کسی کو بتانے پرسنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔

بعد ازاں خاتون نے پولیس کو معاملے کی اطلاع دی، خاتون کی شکایت پر غلہ منڈی پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جو مفرور ہے۔

 

 
