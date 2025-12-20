تیز رفتار ٹرین کے دروازے پر خوش گپیوں میں مصروف نوبیاہتا جوڑا گر کر ہلاک

بھارتی ریاست تلنگانہ میں پیش آنے والے اس حادثے میں ہلاک دلہا کی عمر 25 اور دلہن 19 سال کی تھی

December 20, 2025
نوبیاہتا جوڑا تیز رفتار ٹرین کے دروازے پر خوش گپیوں میں مصروف تھا

بھارتی ریاست تلنگانہ میں پیش آنے والے ایک دل خراش حادثے نے فضا کو سوگوار کردیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق اپنا جیون شروع کرنے والا نوبیاہتا جوڑا ایک حادثے کا شکار ہوکر ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سوگیا۔

یہ حادثہ چلتی ٹرین میں پیش آیا جب جوڑا دروازے پر کھڑا تھا اور خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ اسی دوران دونوں کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئے۔

ریسکیو ٹیم نے شدید زخمی دونوں مسافروں کو نیم مردہ حالت میں اسپتال منتقل کیا جہاں ان کی موت تصدیق کردی گئی۔ زیادہ خون بہہ جانے کے باعث دونوں موقع پر ہی ہلاک ہوگئے تھے۔

ریلوے پولیس نے بتایا کہ مرنے والوں کی شناخت 25 سالہ سمہاچلم اور 19 سالہ بھوانی کے نام سے ہوئی۔ جو آندھرا پردیش کے رہائشی بتائے جا رہے ہیں۔

ضروری کارروائی کے بعد دونوں کی لاشیں آبائی علاقے روانہ کردی گئیں۔ سمہاچلم تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں کیمیکل فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا۔

بھوانی بھی شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ رہنے حیدرآباد آئی تھی جہاں دونوں افسوسناک حادثے کا شکار ہوگئے۔

 
