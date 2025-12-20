پی ٹی آئی رہنماؤں کو ایک اور کیس میں 10،10 سال قید کی سزا سنا دی گئی

رہنماؤں کو مجموعی طور پر 200 سال سے زائد کی سزا سنائی جاچکی ہے، ان سزاؤں کو اعلی عدالتوں میں چیلنج کریں گے، وکیل

محمد ہارون December 20, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
لاہور:

انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنماؤں ڈاکٹر یاسمین، عمر سرفراز چیمہ، محمود الرشید اور اعجاز چوہدری سمیت دیگر کو 10،10 سال قید کی سزا سنا دی۔

انسداد دہشتگردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے کلمہ چوک پر کینٹینر جلانے کے مقدمے کا فیصلہ کوٹ لکھپت جیل میں سنایا، جس میں عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید اور اعجاز چوہدری کو 10،10 س سال قید کی سزا سنائی اور میاں اسلم اقبال سمیت مقدمے کے 12اشتہاری ملزمان کو گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم دےدیا۔

عدالت نے بتایا کہ دوران ٹرائل اشتہاری قرار دیے گئے ملزمان میں مراد سعید، زبیر نیازی، علی حسن نواز، شبیر حسین، عزیز الرحمان، ظریف خان، صیاد خان، محمد جاوید، عبدالصمد، حماد اظہر اور واثق قیوم شامل ہیں،

فیصلے میں بتایا گیا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں سمیت مقدمے کے 24 ملزمان  کا ٹرائل مکمل ہونے پرعدالت نے فیصلہ سنایا اور ملزمان کے خلاف 37 گواہان کی شہادت ریکارڈ کرائی گئی اور تھانہ نصیر آباد نے 36 ملزمان کاچالان جمع کرایا گیا تھا۔

عدالت نے بتایا کہ شاہ محمود قریشی کا اس مقدمہ میں ابھی چالان جمع نہیں ہوا تاہم سپلیمنٹری چالان آنے پر شاہ محمود قریشی کا ٹرائل دوسرے مرحلے میں ہوگا۔

فیصلے میں کہا گیا کہ مقدمات میں ملزمان پر بغاوت اور عوام کو فسادات پر اکسانے کا الزام ہے۔

رہنماؤں کو مجموعی طور پر 200 سال کی سزا سنائی جاچکی، وکیل 

ڈاکٹر یاسمین راشد کے وکیل رانا مدثرعمر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج مقدمات معمول کی کارروائی کے لیے مقرر تھے لیکن ہمیں ان مقدمات میں مکمل دفاع کا موقع نہیں دیا گیا، رات کے اندھیرے میں ایک بار پھر سزائیں سنائی گئیں۔

انہوں نے کہا کہ کوٹ لکھپت جیل میں قید اسیران کے حوصلے بلند ہیں، اب تک لیڈران کو مجموعی طور پر 200 سال سے زائد کی سزا سنائی جاچکی ہے، ان سزاؤں کو اعلی عدالتوں میں چیلنج کریں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جنت مرزا ریمپ واک کرکے مشکل میں پڑگئیں، سوشل میڈیا پر تنقید

جنت مرزا ریمپ واک کرکے مشکل میں پڑگئیں، سوشل میڈیا پر تنقید

 Dec 20, 2025 08:16 PM |
سوشل میڈیا انفلوئنسر جنید اکرم کے والد انتقال کرگئے

سوشل میڈیا انفلوئنسر جنید اکرم کے والد انتقال کرگئے

 Dec 20, 2025 07:27 PM |
2025 کے وائرل ترین ٹرینڈز کیا رہے؟

2025 کے وائرل ترین ٹرینڈز کیا رہے؟

 Dec 20, 2025 06:35 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی، ٹرک کی ٹکر سے نوجوان موٹرسائیکل سوار جاں بحق، دوسرا شدید زخمی

Express News

ڈاکٹر غلام علی ملاح کو پیرا کا قائم مقام چیئرمین تعینات کرنے کا فیصلہ

Express News

سندھ حکومت نے کراچی کے صنعتی علاقوں کے انفراسٹرکچر کی بہتری کیلیے 9 ارب روپے کی منظوری دے دی

Express News

شمالی وزیرستان؛ سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر فتنۃ الخوارج کا حملہ، 4 جوان شہید

Express News

قوم متحد اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے کیلیے پُرعزم ہے، وزیراعظم

Express News

تمام اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کو اثاثوں اور واجبات کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو