کسٹمز انفورسمنٹ کی کارروائی، 1کروڑ 65 لاکھ مالیت کا ایرانی اسمگل شدہ پیٹرول اور ڈیزل ضبط

یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن دوپہر 2 بجے شروع ہوا

احتشام مفتی December 21, 2025
پاکستان کسٹمز انفورسمنٹ کراچی کی جانب سے نادرن بائی پاس میں انٹیلیجنس بیسڈ طویل دورانیئے کی کارروائیوں میں 1کروڑ 65 لاکھ مالیت کا ایرانی اسمگل شدہ 64ہزار 578 لیٹر پیٹرول اور ڈیزل ضبط کرلیا گیا۔

کلکٹر کسٹمز انفورسمنٹ معین الدین وانی کے مطابق یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن دوپہر 2 بجے شروع ہوا اور رات 11:30 بجے تک جاری رہا۔

کسٹمز انفورسمنٹ نے پیٹرول پمپس کی آڑ میں چلنے والے پانچ ڈمپنگ پوائنٹس پر چھاپہ مارا جبکہ پیٹرولئیم مصنوعات کی نقل و حمل کیلئے مخصوص ڈیزائن کے حامل ایک مزدا گاڑی ایرانی ڈیزل کے ساتھ ضبط کی گئی۔

حکام نے برآمد ہونے والی اسمگل شدہ پیٹرولیم مصنوعات مصنوعات کو ڈپ کے ذریعے پیمائش کیلئے ایک گودام میں منتقل کیا۔ آپریشن کے دوران قبضے میں لی گئی مزدا گاڑی کی مالیت 2 کروڑ روپے ہے۔

 کیس کی مجموعی مالیت 3کروڑ 65لاکھ روپے ہے، حکام کے مطابق پیٹرول پمپ سے 43 ہزار ایرانی اسمگل شدہ ڈیزل برآمد ہوا، ایرانی اسمگل شدہ پیٹرول کی مقدار 10ہزار 139لیٹر ہے جبکہ مزدا گاڑی سے ایرانی اسمگل شدہ 11ہزار 439 لیٹر ڈیزل برآمد کیا گیا ہے۔
