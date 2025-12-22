محسن نقوی کا بڑا اعلان، پاکستانی کرکٹ کے نوجوان ہیروز کو فی کس 50 لاکھ روپے انعام

بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ میں کھلاڑیوں کی عمدہ کارکردگی نے ہمیں فتح دلائی، چیئرمین پی سی بی

اسپورٹس ڈیسک December 22, 2025
facebook whatsup
لاہور:

چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) محسن نقوی نے انڈر 19 ایشیا کپ 2023 کے فائنل میں روایتی حریف بھارت کو دھول چٹانے والی پاکستان انڈر 19 کی فاتح ٹیم کے ہر کھلاڑی کو 50 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کیا۔

پی سی بی کے چیئرمین نے فائنل میں روایتی حریف بھارت کو شکست دینے کے بعد فاتح کھلاڑیوں سے ملاقات کی اور ان کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔

محسن نقوی نے کہا کہ یہ کامیابی ٹیم کی بہترین حکمت عملی اور ایک غیر معمولی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

بھارت کو 191 رنز سے ذلت آمیز شکست، پاکستان نے ایشیا کپ انڈر 19 کا ٹائٹل اپنے نام کرلیا

Express News

ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان کی فتح، ’بھارت سرفراز احمد کو کبھی نہیں بھولے گا‘

انہوں نے کہا کہ سمیر منہاس کی بیٹنگ خاص طور پر قابل تعریف رہی۔ بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ میں کھلاڑیوں کی عمدہ کارکردگی نے ہمیں فتح دلائی۔

چیئرمین پی سی بی نے مزید کہا کہ یہ فتح شائقین کرکٹ کے لیے ایک خوشی اور فخر کا لمحہ ہے۔ پی سی بی کی رائزنگ اسٹارز پروگرام میں کی جانے والی سرمایہ کاری کا نتیجہ آج شاندار جیت کی صورت میں سامنے آیا، جو قابل تحسین ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور بھارتی اداکارہ کی فلم کے سیٹ میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات پر لب کشائی

مشہور بھارتی اداکارہ کی فلم کے سیٹ میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات پر لب کشائی

 Dec 21, 2025 12:09 AM |
کرن جوہر کی نئی فلم ریلیز سے پہلے ہی تنازع کا شکار، 10 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ

کرن جوہر کی نئی فلم ریلیز سے پہلے ہی تنازع کا شکار، 10 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ

 Dec 21, 2025 12:10 AM |
سلمان خان کے بھائی نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد معافی مانگ لی

سلمان خان کے بھائی نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد معافی مانگ لی

 Dec 21, 2025 11:31 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان کو وکٹ کیپنگ میں نئے آپشنز کی تلاش، سلیکٹرز نے دو کھلاڑیوں پر نظیں جمالیں

Express News

شکستوں کے گرداب میں پھنسی پاکستان ہاکی ٹیم ایک اور مشکل کا شکار ہوگئی

Express News

چھکے چوکوں کی برسات؛ سمیر منہاس نے بھارت کیخلاف میچ میں تاریخ رقم کردی

Express News

سکھر میں انٹرنیشنل میراتھن مراکش کے الیوسوف عبدالماجد نے جیت لی

Express News

ایشیا کپ انڈر 9 فائنل: کیا بھارت آج محسن نقوی سے ٹرافی وصول کرے گا؟

Express News

نیوزی لینڈ کے اوپنرز نے ٹیسٹ کرکٹ میں نیا تاریخی ریکارڈ قائم کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو