رجانہ، کمالیہ روڈ پر افسوسناک حادثہ، دو افراد جاں بحق، تین زخمی

حادثے کا شکار ہونے والا خاندان وزیرآباد سے چیچہ وطنی جا رہا تھا

ویب ڈیسک August 07, 2025
facebook whatsup
لاہور:

کمالیہ روڈ پر سرفراز موڑ کے قریب ایک افسوسناک ٹریفک حادثے میں دو افراد جاں بحق اور تین زخمی ہو گئے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتار کار سڑک کنارے کھڑی لوڈ ٹرالی سے جا ٹکرائی۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق، حادثے کا شکار ہونے والا خاندان وزیرآباد سے چیچہ وطنی جا رہا تھا۔ کار میں سوار افراد میں سے فرنٹ سیٹ پر موجود 64 سالہ افضل ولد غلام قادر اور 50 سالہ زاہدہ بی بی زوجہ نوید موقع پر ہی دم توڑ گئے۔

زخمیوں میں 48 سالہ میمونہ زوجہ اسجد، 45 سالہ عفت زوجہ اسجد، اور 6 سالہ بچہ ابراہیم ولد اسجد شامل ہیں، جنہیں فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال رجانہ منتقل کر دیا گیا۔

ذرائع کے مطابق جاں بحق اور زخمی ہونے والے تمام افراد بیگم شہناز روڈ، چیچہ وطنی کے رہائشی اور آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں۔

حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 اور پولیس کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں اور امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ پولیس نے گاڑی کو اپنی تحویل میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار

فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار

 Aug 10, 2025 03:56 PM |
ساحر لودھی کا مصروف شیڈول؟ صرف دو گھنٹے نیند پر صارفین کے دلچسپ تبصرے

ساحر لودھی کا مصروف شیڈول؟ صرف دو گھنٹے نیند پر صارفین کے دلچسپ تبصرے

 Aug 10, 2025 03:44 PM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی دوبارہ ملاقاتیں؟ مداحوں کی شدید تنقید

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی دوبارہ ملاقاتیں؟ مداحوں کی شدید تنقید

 Aug 10, 2025 12:40 PM |

رائے

دہشت گرد اور قومی مفادات

دہشت گرد اور قومی مفادات

 Aug 10, 2025 02:01 AM |
سوئس سسٹم

سوئس سسٹم

 Aug 10, 2025 01:37 AM |
ہمیں معاف رکھیں !!

ہمیں معاف رکھیں !!

Aug 10, 2025 01:27 AM |

متعلقہ

Express News

بھارت پاک فوج کے ہاتھوں ہونے والی شکست کے سکتے سے باہر نہیں آیا، شرجیل میمن

Express News

بھارتی عوام اور حکومت سے دشمنی نہیں بلکہ پالیسیوں پر اختلاف ہے، وزیر مملکت

Express News

9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے مزید دو مقدمات کی سماعت مکمل، فیصلہ محفوظ

Express News

راولپنڈی کے پارک میں جھولے کی کیبل ٹوٹ گئی، بچی سمیت دو زخمی

Express News

حج درخواستوں کا پہلا مرحلہ مکمل، 71 ہزار سے زائد درخواستیں جمع

Express News

پرتگال اسکینڈل کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہئیں، مشیر اطلاعات وزیراعلیٰ کے پی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو