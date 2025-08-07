رجانہ، کمالیہ روڈ پر افسوسناک حادثہ، دو افراد جاں بحق، تین زخمی

لاہور:
کمالیہ روڈ پر سرفراز موڑ کے قریب ایک افسوسناک ٹریفک حادثے میں دو افراد جاں بحق اور تین زخمی ہو گئے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتار کار سڑک کنارے کھڑی لوڈ ٹرالی سے جا ٹکرائی۔
ریسکیو ذرائع کے مطابق، حادثے کا شکار ہونے والا خاندان وزیرآباد سے چیچہ وطنی جا رہا تھا۔ کار میں سوار افراد میں سے فرنٹ سیٹ پر موجود 64 سالہ افضل ولد غلام قادر اور 50 سالہ زاہدہ بی بی زوجہ نوید موقع پر ہی دم توڑ گئے۔
زخمیوں میں 48 سالہ میمونہ زوجہ اسجد، 45 سالہ عفت زوجہ اسجد، اور 6 سالہ بچہ ابراہیم ولد اسجد شامل ہیں، جنہیں فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال رجانہ منتقل کر دیا گیا۔
ذرائع کے مطابق جاں بحق اور زخمی ہونے والے تمام افراد بیگم شہناز روڈ، چیچہ وطنی کے رہائشی اور آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 اور پولیس کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں اور امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ پولیس نے گاڑی کو اپنی تحویل میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔