آئمہ بیگ کو کنسرٹ میں کورین گانے پر پرفارمنس دینے پر ٹرولنگ کا سامنا

آئمہ بیگ کی کینیڈا میں کنسرٹ پرفارمنس پر سوشل میڈیا پر تنقید

ویب ڈیسک August 07, 2025
پاکستان میوزک انڈسٹری کی گلوکارہ آئمہ بیگ حال ہی میں کینیڈا میں ایک کنسرٹ میں پرفارم کرتی نظر آئیں۔ انہوں نے اپنے مشہور گانوں پر پرفارمنس دی جن کو وہاں موجود شائقین نے خوب سراہا تاہم ایک خاص گانے پر ان کی پرفارمنس انٹرنیٹ پر زیرِ بحث آگئی ہے۔

آئمہ بیگ نے اپنے مشہور گانوں پر شاندار پرفارم کرنے کے بعد جنوبی کورین گلوکارہ جینی کا ایک گانا بھی پیش کیا اور ساتھ ہی اس پر کورین اسٹائل کی کوریوگرافی یعنی رقص بھی کرتی رہیں تاہم ان کی یہ پرفارمنس سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی، جس پر انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

کئی سوشل میڈیا صارفین نے ان کے ڈانس کے انداز کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ بعض صارفین نے اسے غیر فطری اور غیر ضروری قرار دیا، جبکہ کچھ نے کہا کہ وہ غیر ملکی فنکاروں کی نقل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔

کئی سوشل میڈیا صارفین نے آئمہ بیگ کے رقص کرنے کے انداز کو انتہائی نامناسب قرار دیا اور اس پر مزاحیہ انداز میں تنقید کی۔ آئمہ بیگ کی جانب سے اس تنقید پر تاحال کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا۔

یاد رہے کہ آئمہ بیگ اپنے قریبی دوست زین احمد سے حال ہی میں کینیڈا میں ایک نجی تقریب میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوگئی ہیں۔ اس سے قبل وہ اداکار شہباز شگری کی منگیتر تھیں تاہم دونوں نے سوشل میڈیا پر منگنی ختم کرنے کا اعلان کردیا تھا۔ 
فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار

فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار

 Aug 10, 2025 03:56 PM |
ساحر لودھی کا مصروف شیڈول؟ صرف دو گھنٹے نیند پر صارفین کے دلچسپ تبصرے

ساحر لودھی کا مصروف شیڈول؟ صرف دو گھنٹے نیند پر صارفین کے دلچسپ تبصرے

 Aug 10, 2025 03:44 PM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی دوبارہ ملاقاتیں؟ مداحوں کی شدید تنقید

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی دوبارہ ملاقاتیں؟ مداحوں کی شدید تنقید

 Aug 10, 2025 12:40 PM |

رائے

دہشت گرد اور قومی مفادات

دہشت گرد اور قومی مفادات

 Aug 10, 2025 02:01 AM |
سوئس سسٹم

سوئس سسٹم

 Aug 10, 2025 01:37 AM |
ہمیں معاف رکھیں !!

ہمیں معاف رکھیں !!

Aug 10, 2025 01:27 AM |

