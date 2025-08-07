خاتون ہراسانی کیس، سی ای او کے الیکٹرک نے عدالت میں 25 لاکھ روپے جرمانہ جمع کرادیا

محتسب سندھ نے عہدے سے ہٹانے اور جرمانے کا فیصلہ دیا تھا، سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ معطل کیا مگر جرمانہ ادا کرنے کا کہا

اسٹاف رپورٹر August 07, 2025
کراچی:

سندھ ہائی کورٹ نے سی ای او کے الیکٹرک مونس علوی کی جانب سے خاتون کو ہراساں کرنے سے متعلق 25 لاکھ روپے جرمانے کی رقم ناظر سندھ ہائیکورٹ کے اکاونٹ میں جمع کرادی۔

سی ای او کے الیکٹرک مونس علوی نے عدالتی حکم پر 25 لاکھ روپے جرمانے کی رقم 7 اگست کو نیشنل بینک آف پاکستان میں جمع کرائی ہے۔

سندھ ہائی کورٹ نے مونس علوی کو عہدے سے ہٹانے کا صوبائی محتسب کا حکم نامہ جزوی معطل کردیا تھا۔ عدالت نے صوبائی محتسب کے حکم نامے کے مطابق مونس علوی کو 25 لاکھ روپے جرمانے کی رقم ناظر سندھ ہائی کورٹ کے پاس جمع کرانے کا حکم دیا تھا۔

صوبائی محتسب نے خاتون کو ہراساں کرنے کا جرم ثابت ہونے پر سی ای او کے الیکٹرک مونس علوی کو عہدے سے ہٹانے اور 25 لاکھ روپے جرمانے کا حکم دیا تھا۔
