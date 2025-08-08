فواد خان کیساتھ فلم کرنے والی وانی کپور ہانیہ اور دلجیت کے حق میں بول پڑیں

اداکارہ وانی کپور نے دلجیت دوسانجھ کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی قانون نہیں توڑا

ویب ڈیسک August 08, 2025
بھارتی اداکارہ وانی کپور نے دلجیت دوسانجھ اور ہانیہ عامر کی فلم کے دفاع میں بیان دیا ہے۔ 

حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے بعد سردار جی 3 میں پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر کے ساتھ کام کرنے پر پنجابی بھارتی گلوکار و اداکار دلجیت دوسانجھ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے بھارت میں اس فلم کی ریلیز پر پابندی لگا دی گئی ہے۔

سوشل میڈیا پر بھی اس معاملے پر دلجیت دوسانجھ کیخلاف زبردست بائیکاٹ مہم چلائی گئی جو اب تک جاری ہے۔ تاہم جہاں ایک طرف دلجیت پر سخت تنقید کی گئی، وہیں مداحوں سمیت چند ساتھی فنکاروں نے ان کے حق میں آواز بھی بلند کی جن میں بالی ووڈ اداکارہ وانی کپور سرفہرست ہیں۔

ایک حالیہ انٹرویو میں اداکارہ وانی کپور نے دلجیت دوسانجھ کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی قانون نہیں توڑا۔ انہوں نے این ڈی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلم ممکنہ طور پر اس واقعے سے پہلے مکمل کی گئی تھی، جس میں 100 سے زائد تکنیکی عملے نے بھی کام کیا۔

وانی نے مزید کہا کہ دلجیت کی نیت کبھی ملک کی بے احترامی کی نہیں اور وہ ایک عالمی شہرت یافتہ فنکار ہیں اور ان کی سرمایہ کاری اس فلم میں لگی ہوگی جس میں ممکنہ طور پر ان کا نقصان بھی ہوا ہوگا۔ 

یاد رہے کہ سردار جی 3 کی بھارت میں پابندی پہلگام واقعے اور بھارت کی ناکام فوجی کارروائی "آپریشن سندور" کے بعد لگی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ثقافتی تبادلے پر سخت موقف اپنایا گیا ہے۔

کئی بھارتی فنکاروں نے دلجیت دوسانجھ کی مخالفت کی اور ان کی فلم کا بائیکاٹ کیا لیکن ناصیر الدین شاہ نے بھی ان کے حق میں کھڑے ہو کر معاملے کو بہتر طریقے سے سلجھانے کی بات کی۔

 
