زیادہ فرائز کھانا کس دائمی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے؟

تحقیق میں 2 لاکھ 5 ہزار میڈیکل ملازمین کی صحت سے متعلق مختلف مطالعوں سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کا جائزہ لیا گیا

ویب ڈیسک August 08, 2025
ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ ہفتے میں تین یا چار بار سے زیادہ فرنچ فرائز کھانا ٹائپ 2 ذیا بیطس کے خطرات میں اضافہ کر سکتا ہے۔

بین الاقوامی محققین کی ایک ٹیم نے آلوؤں کی کھپت اور ٹائپ 2 ذیا بیطس کے خطرات کے درمیان تعلق جاننے کی کوشش کی۔

تحقیق کے مطابق وہ لوگ جنہوں نے ہفتے میں کم از کم تین بار فرائز کھائے تھے ان میں بیماری کے خطرات میں 20 فی صد اضافہ پایا گیا۔ تاہم، سِکے ہوئے، ابلے یا بھرتا بنے آلو کھانے والوں میں ایسے کوئی خطرات دیکھنے میں نہیں آئے۔

ڈائیبیٹیز یو کے سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر فائے رائلے کا کہنا تھا کہ یہ تحقیق بتاتی ہے کہ آلو اور ٹائپ 2 ذیا بیطس کے درمیان تعلق جتنا صاف دکھتا ہے اتنا ہے نہیں۔

محققین نے مطالعے میں امریکا میں کام کرنے والے 2 لاکھ 5 ہزار میڈیکل ملازمین کی صحت سے متعلق مختلف مطالعوں سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کا جائزہ لیا۔

تقریباً چار دہائیوں تک محققین نے لوگوں کی غذا کے حوالے سے بار بار سروے کیے اور فالو اپ دورانیے کے دوران ٹائپ 2 ذیا بیطس کے 22 ہزار کیسز رپورٹ ہوئے۔
