پہلا ون ڈے: ویسٹ انڈیز کو پاکستان کے ہاتھوں 5 وکٹوں سے شکست

ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم مقررہ اوورز میں 280 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی

ویب ڈیسک August 09, 2025
 پاکستان نے 3 ون ڈے میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں میزبان ویسٹ انڈیز کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں ایک صفر کی برتری حاصل کرلی۔

ویسٹ انڈیز نے 280 رنز بناتے ہوئے پاکستان کو جیت کے لیے 281 رنز کا ہدف دے دیا تھا۔

پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 49 اوورز میں 280 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ ایون لوئس 60 رنز کے ساتھ نمایاں بیٹر رہے، جب کہ کپتان شائے ہوپ نے 55 اور روسٹن چیز نے 53 رنز کی اننگز کھیلی۔

ویسٹ انڈیز ٹیم کے رتھرفورڈ 10، گڈاکیش موتی 31 رنز بناکر آؤٹ ہوئے جبکہ شیمار جوزف 8 اور شیفرڈ 4 رنز بناسکے اور یوں ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 49 اوورز میں 280 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔

 پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 4 وکٹیں حاصل کیں، نسیم شاہ نے 3 اور صائم ایوب، سفیان مقیم اور سلمان آغا نے ایک ایک وکٹ لی۔

ہدف کے تعاقب میں پاکستان نے اعتماد سے بیٹنگ کرتے ہوئے 281 رنز کا ہدف 49ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔ ڈیبیو کرنے والے حسن نواز نے شاندار پرفارمینس دکھاتے ہوئے 63 رنز بنائے، جب کہ حسین طلعت 41 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔

میچ سے قبل ٹیم مینیجر نوید اکرم چیمہ نے حسن نواز کو ون ڈے ڈیبیو کیپ دی، جس پر ساتھی کھلاڑیوں اور سپورٹ اسٹاف نے انہیں مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کیں۔

پاکستان کی ابتدائی الیون میں عبداللہ شفیق، صائم ایوب، بابر اعظم، محمد رضوان، سلمان آغا، حسن نواز، حسین طلعت، فہیم اشرف، شاہین آفریدی، نسیم شاہ اور سفیان مقیم شامل تھے۔

پاکستان اب تین میچز کی سیریز میں ایک صفر سے آگے ہے، دوسرا ون ڈے جیت کر گرین شرٹس کو سیریز اپنے نام کرنے کا موقع ملے گا۔

 
