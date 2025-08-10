کراچی، دنیا بھر سے آئے ہوئے تن سازوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا

کراچی:
دنیا بھر کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے تن سازوں نے کراچی ایکسپو سینٹر میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔
ایج فزیک انٹرنیشنل پرو شو مقامی تن سازوں کے ساتھ دیگر ممالک سے آئے ہوئے باڈی بلڈرز نے بھی شرکت کی۔
مقابلے میں آسٹریلیا کی جیسیکا جانسن، فیبریزیو، علی رضا اور امریکا کے یولیز بھی شامل تھے۔
کراچی میں غیر ملکی تن ساز پاکستانی کھانوں کے دلدادہ نکلے اور کہا کہ پاکستان کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں۔
غیر ملکی تن سازوں کا کہنا تھا کہ پاکستانی کھانے انتہائی لذیذ اور ذائقہ دار ہیں اور انہوں نے خاص طور پر چکن کڑاہی کی بہت زیادہ تعریف کی۔