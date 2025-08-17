انڈونیشیا: اسکول میں دیے گئے کھانے سے طلبا کی طبیعت ناساز

جنوب مشرقی ایشیائی ملک انڈونیشیا میں اسکول کا کھانا کھانے سے 360 سے زائد طلبا کی طبیعت ناساز ہوگئی۔
آفیشل کے مطابق انڈونیشیا کے صوبے سینٹرل جاوا کے قصبے سریگن میں جمعرات کو 360 سے زائد طلبا اسکول کی جانب سے دیا جانے والا لنچ کھانے کے بعد ہیضے میں مبتلا ہوگئے۔
انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانٹو کی جانب سے جنوری میں اسکول میں شروع کیے گئے فری کھانے کے پروگام میں سامنے آنے والا یہ سب سے بڑا کیس ہے۔ جبکہ مجموعی طور ملکی سطح پر اس معاملے میں 1000 سے زائد طلبا متاثر ہوچکے ہیں۔
سریگن حکومت کے سربراہ سِگت پامنگکس کے مطابق 365 افراد کی طبیعت ناساز ہوئی اور کھانے کے نمونے کا لیب میں معائنہ کیا گیا۔ اگر ضرورت پڑی تو علاج کا خرچہ حکومت اٹھائے گی۔