پی آئی اے سری لنکن ایئرلائن کو انجنیئرنگ سروسز فراہم کرے گی، معاہدہ طے

پی آئی اے اور سری لنکن ائر لائن کے درمیان انجینئرنگ سروسز کا معاہدہ طے پاگیا ہے جس کے تحت قومی ایئرلائن، سری لنکن ایئرلائن کو لاہور ایئر پورٹ پر انجینئرنگ سروسز فراہم کرے گی۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق معاہدے کے تحت لاہور میں سری لنکن ایئرلائن کی چار ہفتہ وار پروازوں کو تکنیکی معاونت فراہم کی جائے گی۔ یہ معاہدہ زرمبادلہ کے حصول میں اہم کردار ادا کرے گا۔
پی آئی اے کی انجنئیرنگ خدمات سے استفادہ کرنا پی آئی اے کی انجنئیرنگ صلاحیتوں پر بھر پور اعتماد کا مظہر ہے۔
اس حوالے سے لاہور ایئر پورٹ پر طیارے میں منعقدہ تقریب میں سر ی لنکن ائر لائن کے عملہ کے ساتھ کیک بھی کاٹا گیا۔
ترجمان کے مطابق پی آئی اے انجینئرنگ پہلے ہی کئی ملکی و غیر ملکی ایئرلائنز کو خدمات فراہم کر رہی ہے۔