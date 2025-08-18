ٹیکسٹائل برآمدات میں اضافہ، بنگلہ دیش کی انڈسٹری بڑا چیلنج

پاکستان اور امریکا کے نئے تجارتی معاہدے نے جنوبی ایشیائی تجارت کا توازن بدل دیا

ٹریبون رپورٹ August 18, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

عالمی تجارتی منظرنامہ تیزی سے تبدیل ہورہا ہے، جہاں ممالک کو امریکی ٹیرف میں اضافے کے بعد اپنی حکمت عملیوں پر ازسرنو غور کرنا پڑ رہا ہے۔

ایسے میں پاکستان اور امریکا کے درمیان نئے تجارتی معاہدے نے جنوبی ایشیائی تجارت کا توازن بدل کر رکھ دیا ہے۔ امریکا نے بھارتی مصنوعات پر 25 فیصد (ممکنہ طور پر 50 فیصد تک) جبکہ بنگلہ دیشی مصنوعات پر 20 فیصد اور پاکستانی مصنوعات پر 19 فیصد ٹیرف نافذکیا ہے۔

اس فیصلے سے پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں واضح برتری حاصل ہوئی ہے، مگر بنگلہ دیش کے خلاف مقابلہ مزید سخت ہوگیا ہے، جنوری 2025 تک پاکستان کو بنگلہ دیش پر ٹیکسٹائل برآمدات میں 5 فیصد کا فائدہ تھا، جو اب گھٹ کر صرف 1 فیصد رہ گیا ہے، بنگلہ دیش کے بجلی اورگیس کے نرخ پاکستان کے مقابلے میں 60 فیصدکم ہیں، ۔

دوسری جانب بھارت کیلیے امریکی مارکیٹ تقریباً بند ہونے کے دہانے پر ہے۔ پاکستان کے پاس 6 فیصد ٹیرف برتری کا سنہری موقع موجود ہے کہ وہ بھارت کے 10 ارب ڈالر کے سالانہ ٹیکسٹائل برآمداتی حصے کو اپنی جانب موڑ لے. 

بڑے امریکی خریدار جیسے کہ ٹارگٹ اور والمارٹ پہلے ہی اپنے سپلائرزکا دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں، جبکہ پاکستانی برآمدکنندگان کو ریکارڈ تعداد میں نئی انکوائریز موصول ہو رہی ہیں۔

تاہم بنگلہ دیش کی بڑی اور منظم گارمنٹ انڈسٹری پاکستان کیلیے سب سے بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے، اسوقت بنگلہ دیش میں 41 لاکھ ٹیکسٹائل ورکرزکام کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی پوری برآمدات صرف 16 ارب ڈالر سالانہ ہیں.

دوسری جانب، بھارت کے برآمدکنندگان امریکی مارکیٹ سے باہر نہ ہونے کیلیے قیمتیں کم کرکے معمولی منافع پر مال فروخت کر رہے ہیں، صورتحال امریکی درآمدکنندگان کو بے پناہ فائدہ دے رہی ہے،کیونکہ تینوں ممالک کے درمیان مقابلے سے وہ بہتر قیمت، فوری ڈیلیوری اور اعلیٰ معیارکامطالبہ کر رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

غیرملکی سرمایہ کاروں کے ٹیکس مسائل کے فوری حل کیلئے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل

Express News

عالمی و مقامی مارکیٹ میں سونا سستا، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

Express News

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا

Express News

اسٹیٹ بینک بورڈ سے سیکریٹری خزانہ کو نکالا جائے، آئی ایم ایف

Express News

پنجاب میں کپاس کی آمد میں غیر معمولی کمی، سندھ میں بہتری

Express News

زرمبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو