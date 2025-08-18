کراچی، ڈاکس پولیس نے مقابلے کے بعد ایک ڈاکو گرفتار، ساتھی فرار

گرفتار ملزم کا ایک ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا

اسٹاف رپورٹر August 18, 2025
کراچی:

 ڈاکس پولیس نے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو گرفتار کر کے اسلحہ اور دیگر سامان برآمد کر لیا ۔

 تفصیلات کے مطابق ڈاکس پولیس نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب مائی کلاچی روڈ نالے کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔

زخمی حالت میں گرفتار ملزم ایدھی ایمبولینس کے ذریعے سول اسپتال  منتقل کیا ، پولیس کے مطابق زخمی ہونے والے ملزم کی شناخت 19 سالہ کامران ولد کمال احمد کے نام سے کی گئی۔

گرفتار ملزم کا ایک ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا ، گرفتار ملزم سے ایک پستول بمعہ گولیاں ، موبائل فون اور نقد رقم برآمد کی گئی ۔
