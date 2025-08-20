عمران خان نے اعظم سواتی کو سینیٹ اور محمود اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا

 بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے آنے والوں کو اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی سے متعلق آگاہ کیا

ویب ڈیسک August 20, 2025
facebook whatsup

پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے سینیٹ میں اعظم سواتی اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود خان اچکزئی کو نامزد کر دیا ہے۔

پی ٹی آئی کے سیکریڑی جنرل سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ  انہیں بانی پی ٹی ائی سے ہماری ملاقات کرانی ہوگی ہم چھٹیاں ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اسلام اباد ہائی کورٹ میں ہمارا توہین عدالت کا کیس لگا ہوا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ ہم ہمارے توہین عدالت کیس کی شنوائی نہیں ہو رہی ہے، اسلام اباد ہائی کورٹ نے اس ملاقات کے حوالے سے حکم دیا ہوا ہے لیکن اس پر ہم عملدرآمد نہیں ہو رہا۔

بانی پی ٹی ائی نے ضمنی انتخابات کے حوالے سے پارٹی کی سیاست کمیٹی پر معاملہ چھوڑ دیا ہے، پی ٹی ائی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس اج شام کو ہوگا جس میں اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔

سلمان اکرم راجہ  نے کہا کہ پانی پی ٹی آئی نے پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے پانچ نام مانگے ہیں جن میں ایک کا فیصلہ ہوگا، عمران خان نے قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر اعظم خان سواتی کو نامزد کیا ہے۔

محمود خان اچکزائی اپوزیشن گرنیڈ الائنس کے سربراہ بھی ہیں۔

الیکشن کمیشن نے عدالت کے فیصلے کے بعد عمر ایوب کی نااہلی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کیا تھا، جس کے خلاف دونوں رہنماؤں نے پشاور ہائیکورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت مؤخر کردی گئی

Express News

سندھ حکومت کا کل بھی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان

Express News

خیبرپختونخوا میں حالیہ بارشوں سے صوبائی حکومت کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا، رپورٹ تیار

Express News

صوابی کلاؤڈ برسٹ، دو روز قبل ٹرافی جیتنے والے مشہور تیرانداز بھی زندگی کی بازی ہار گئے

Express News

قبضہ میئر نہ ہوتا تو کراچی میں بارشوں سے اتنی تباہی نہ آتی، حافظ نعیم

Express News

کراچی چیمبر کا بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر حکام سے مؤثر اقدامات کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو