سابق کپتان سرفراز احمد بھی بجلی کی طویل بندش سے تنگ آگئے

پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی کا تحفہ دینے والے سابق کپتان سرفراز احمد بھی کراچی میں بجلی کی طویل بندش سے تنگ آگئے۔
کراچی میں گزشتہ روز ہونے والی طوفانی بارش سے کئی علاقوں میں اٹھارہ گھٹے سے زائد گزرجانے کے باجود بجلی اب بھی معطل ہے۔
بجلی کی طویل بندش سے قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد بھی شدید متاثر ہوئے۔
انہوں نے انسٹاگرام پر اسٹوری میں بجلی کی بندش پر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا’ بھائی بفرزون کی بجلی بحال کردو، دس گھنٹے ہوگئے، اب تو یو پی ایس بھی بند ہوگیا‘۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز کی بارش میں کے الیکٹرک کے 600 سے زائد فیڈرز متاثر ہوئے تھے جس کے باعث متعدد علاقے اب بھی بجلی سے محروم ہیں۔