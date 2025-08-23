لاہور میں 16 سالہ گھریلو ملازمہ سے اجتماعی زیادتی

گھر کے ملازم نے ساتھیوں کے ساتھ ملکر 16 سالہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا، مقدمہ درج

سید مشرف شاہ August 23, 2025
فوٹو فائل

لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن میں گھریلو ملازم نے 16 سالہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن میں مبینہ طور پر 16 سالہ گھریلو ملازمہ کو بنگلے پر کام کرنے والے ملازم نے ساتھیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔

متاثرہ لڑکی کی والدہ کی مدعیت میں تھانہ نواب ٹاؤن میں مقدمہ درج کرلیا گیا، جس کی ایف آئی آر میں درخواست گزار نے مؤقف اختیار کیا کہ بیٹی کو ثمر رانا نامی شہری کے گھر کام کے لیے رکھوایا تھا، جہاں گھر کے دوسرے ملازم بابر نے ساتھیوں سے ملکر بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔

پولیس نے واقعہ کا  مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کردی۔
