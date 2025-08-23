غذر میں گلوف کے باعث سیلابی صورت حال، وزیراعظم نے خصوصی احکامات جاری کردیے

وزیراعظم کی بروقت اطالع دینے والے شہری کو خراج تحسین

ویب ڈیسک August 23, 2025
فوٹو فائل

وزیراعظم محمد شہباز شریف نے گلگت بلتستان کے علاقے غذر میں گلوف کے باعث سیلابی صورتحال بننے پر خصوصی احکامات جاری کیے جبکہ بروقت اطلاع دینے والے شہریوں کو کاوش کو سراہا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیراعظم نے غذر میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر علاقے کے تمام رہائشیوں کو قبل از وقت محفوظ مقامات پر منتقل کرنے پر ریسکیو ٹیموں اور مقامی رضاکاروں کی پزیرائی کی۔

وزیراعظم نے گلوف کی قبل از وقت اطلاع دینے پر گلگت بلتستان کے علاقے غذر کے رہائشی وصیت خان کو خراج تحسین کرتے ہوئے کہا کہ وصیت خان نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر بروقت اطلاع دے کر اپنے گاؤں کے رہائشیوں کو جانی و مالی نقصان سے بچالیا۔

وزیراعظم نے این ڈی ایم اے اور ضلعی انتظامیہ کو غذر کے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت کی اور آنے والے دو اسپیلز کے حوالے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ بروقت اقدامات کر کے متاثرین کو اگلے اسپیل سے پہلے محفوظ مقامات پر پہنچایا جائے۔

وزیراعظم نے تمام متعلقہ حکام کو آنے والے دنوں میں سیلابی صورت حال کے پیش نظر ملک کے  زیریں علاقوں میں امدادی کاروائیوں کی مکمل  تیاریاں رکھنے کی ہدایت کی اور کہا کہ دریاؤں، ندی نالوں اور پانی کی قدرتی گزرگاہوں کے گرد تعمیرات کو روکنے کیلئے قومی سطح پر مہم چلائیں گے۔

وزیر اعظم نے کہا کہ حالیہ بارشوں و وسیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد قومی فریضہ ہے، متاثرین کے ریسکیو و امداد کے بعد انکی بحالی کا کام شروع کیا جائے، تمام متاثرین تک طبی امداد اور امدادی سامان کی فراہمی کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے۔

وزیراعظم نے دریائے سندھ اور ستلج میں گڈو، سکھر، جی ایس والا اور دیگر مقامات پر سیلابی صورتحال کے پیش نظر این ڈے ایم اے کو تمام صوبائی ڈزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیوں سے رابطہ قائم رکھنے کی ہدایت کی۔
