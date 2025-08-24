کراچی، وزیر بلدیات سعید غنی کے بھائی کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج

پولیس نے فوری مقدمہ درج کرتے ہوئے ملزمان کی تلاش شروع کردی ہے

محمد شاہ میر خان August 24, 2025
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد میں فیروز آباد پولیس نے صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی کے بھائی اور چنیسر ٹاؤن کے ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی سمیت متعدد افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ (7 ATA) اور دیگر سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کرلیا ہے۔

ذرائع کے مطابق مقدمہ نمبر 843/2025 متاثرہ شخص حافظ سہیل احمد جدون کی مدعیت میں درج کیا گیا، جس نے الزام لگایا ہے کہ وہ سرکاری کام کے تحت زیر زمین آپٹیکل فائبر کیبل بچھانے کی نگرانی کر رہا تھا کہ اچانک 20 سے 25 افراد گاڑیوں میں سوار ہو کر موقع پر پہنچے۔

حافظ سہیل کے مطابق فرحان غنی، قمر احمد خان، شکیل چانڈیو، سکندر اور روحان سمیت دیگر افراد نے اسے گھیر لیا ان میں سے ایک نے مجھے بلا کر پوچھا کہ صاحب پوچھ رہے ہیں کس کی اجازت سے زمین کھود رہے ہو جس پر میں نے انھیں اپنا تعارف کرایا کر بتایا کہ یہ سرکاری کام تمام اداروں سے این او سی لیکر ہو رہا ہے، جس پر ان میں سے کچھ لوگوں مجھ سے بدتمیزی اور مار پیٹ شروع کر دی۔

پولیس نے فوری مقدمہ درج کرتے ہوئے ملزمان کی تلاش شروع کردی ہے تاہم تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔

دوسری جانب وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ میرے بھائی فرحان غنی اور کچھ ساتھیوں کا گزشتہ روز کسی سہیل نامی شخص سے جھگڑا ہوا تھا، اور آج اس نے FIR درج کروائی ہے جو اس کا قانونی حق ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ فرحان غنی سمیت تمام افراد خود گرفتاری پیش کرکے قانون کا سامنا کریں گے اور عدالت میں اپنی بےگناہی ثابت کریں گے۔

جبکہ رات گئے صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی کے بھائی چیئرمین چنیسر ٹائون فرحان غنی فیروز آباد تھانے میں پہنچ گئے۔

مقدمہ اندراج کے بعد ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی اور مقدمے میں دیگر نامزد ملزمان نے تھانے میں پہنچ کر باقاعدہ گرفتاری دے دی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

وفاقی پبلک سروس کمیشن؛ جنرل ریکروٹمنٹ کیلئے تحریری ٹیسٹ کی شرط ختم

Express News

ملیر جیل سے 225 قیدیوں کے فرار کا معاملہ، ذمہ داران کے تعین کی رپورٹ سندھ حکومت کو پیش

Express News

جولائی 2026ء سے نئی آٹو پالیسی نافذ ہوگی، وزارت تجارت

Express News

وزیراعظم نے300 جانیں بچانے والےگلگت کے 3 شہریوں کو قومی ہیرو قرار دے دیا، فی کس 25 لاکھ انعام

Express News

عالمی بینک کی پاکستان میں تعلیم کیلئے کروڑوں ڈالرز گرانٹ کی منظوری

Express News

سمندر کو آلودگی سے بچانے کیلئے کراچی کی بندرگاہوں پر صفائی مہم کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو