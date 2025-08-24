مودی سرکار کا جنگی جنون خطے کے امن و سلامتی کا سب سے بڑا دشمن ہے جب کہ مودی سرکار کی بحرہند کو تصادم کا گڑھ بنانے کی مذموم سازش سامنے آئی ہے۔
بی جے پی حکومت کی جنگی پالیسی خطے کی ترقی و استحکام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، بھارتی خبر رساں ادارے دی پرنٹ کی رپورٹ کے مطابق بھارتی بحریہ کی ویسٹرن نیول کمانڈ کی بحری مشقیں جاری ہے، ان مشقوں کا مقصد آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینا ہے، بحرہند میں بھارتی موجودگی اور آپریشنل صلاحیتیں بڑھانے کا مقصد واضح ہے۔
دی پرنٹ نے کہا کہ بھارت کی بحری محاذ پر تیز جنگی تیاریاں علاقائی امن کیلئے خطرہ بنتی جارہی ہیں، بحرہند میں بھارتی اشتعال انگیز تعیناتیاں خطے میں اثرورسوخ بڑھانے کی مذموم کوشش ہے۔
طاقت کے ذریعے خطے پر برتری حاصل کرنے کے بھارتی ارادے بے نقاب ہوگئے، مودی سرکار کا جنگی جنون خطے کو غیر مستحکم کر رہا ہے، بھارت کی جنگی پالیسی خطے کے امن، ترقی اور خوشحالی کیلئے براہِ راست خطرہ ہے۔