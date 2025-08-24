مودی سرکار کی بحرہند کو تصادم کا گڑھ بنانے کی مذموم سازش 

مودی سرکار کا جنگی جنون خطے کے امن و سلامتی کا سب سے بڑا دشمن ہے

ویب ڈیسک August 24, 2025
facebook whatsup

مودی سرکار کا جنگی جنون خطے کے امن و سلامتی کا سب سے بڑا دشمن ہے جب کہ مودی سرکار کی بحرہند کو تصادم کا گڑھ بنانے کی مذموم سازش سامنے آئی ہے۔

بی جے پی حکومت کی جنگی پالیسی خطے کی ترقی و استحکام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، بھارتی خبر رساں ادارے دی پرنٹ کی رپورٹ کے مطابق بھارتی بحریہ کی  ویسٹرن نیول کمانڈ کی بحری مشقیں جاری ہے، ان مشقوں کا مقصد آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینا ہے، بحرہند میں بھارتی موجودگی اور آپریشنل صلاحیتیں بڑھانے کا مقصد واضح ہے۔

دی پرنٹ نے کہا کہ بھارت کی بحری محاذ پر تیز جنگی تیاریاں علاقائی امن کیلئے خطرہ بنتی جارہی ہیں، بحرہند میں بھارتی اشتعال انگیز تعیناتیاں خطے میں اثرورسوخ بڑھانے کی مذموم کوشش ہے۔

طاقت کے ذریعے خطے پر برتری حاصل کرنے کے بھارتی ارادے بے نقاب ہوگئے، مودی سرکار کا جنگی جنون خطے کو غیر مستحکم کر رہا ہے، بھارت کی جنگی پالیسی خطے کے امن، ترقی اور خوشحالی کیلئے براہِ راست خطرہ ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

برطانیہ میں مسافر بردار ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوگیا؛ ہلاکتیں

Express News

چین نے ریڈار کو چکمہ دینے والی ٹیکنالوجی ایجاد کرلی؛ طیارے بآسانی سرحد پار کرلیں گے

Express News

امریکا؛ ٹرمپ کی حامی خاتون کی قرآن پاک کو جلانے کی ناپاک جسارت

Express News

غزہ کی جنگ دو سے تین ہفتوں میں “فیصلہ کن انجام” تک پہنچ جائے گی؛ ٹرمپ کا دعویٰ

Express News

آسٹریلیا میں پولیس ٹیم پر حملے میں 2 اہلکار ہلاک اور ایک زخمی

Express News

مودی کی تعلیمی اسناد عام نہیں کی جاسکتیں، دہلی ہائی کورٹ کا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو