کراچی میں بارشوں کے بعد سمندری آلودگی میں اضافہ

ماحولیاتی نظام بلکہ ماہی گیر برادری کے روزگار کو بھی شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں

ویب ڈیسک August 24, 2025
facebook whatsup

حالیہ بارشوں کے بعد سمندر میں آلودگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس سے نہ صرف ماحولیاتی نظام بلکہ ماہی گیر برادری کے روزگار کو بھی شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔

وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انوار چوہدری کی ہدایت پر ملک بھر کی بندرگاہوں میں صفائی مہم شروع کر دی گئی ہے تاکہ سمندری آلودگی کو کم کیا جا سکے۔ وزیر نے کہا ہے کہ صرف صفائی کرنا کافی نہیں بلکہ آلودگی کی روک تھام کے لیے بھی ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔

انہوں نے بتایا کہ بحری آلودگی کے تدارک کے لیے میرین پولیوشن کنٹرول بورڈ کو فعال کر دیا گیا ہے اور سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کے منصوبے جلد مکمل کیے جائیں گے تاکہ گندے پانی کے سمندر میں شامل ہونے کا عمل روکا جا سکے۔

محمد جنید انوار چوہدری نے مزید کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے مون سون بارشیں غیر یقینی ہو گئی ہیں، اور بارش کا گندہ پانی سمندر کو شدید متاثر کر رہا ہے۔ پلاسٹک، تیل اور کیمیائی اجزاء کی وجہ سے سمندری غذا بھی آلودہ ہو رہی ہے، جو انسانی صحت کے لیے خطرناک ہے۔

وفاقی وزیر نے ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا بھی اعلان کیا ہے تاکہ کراچی سمیت دیگر ساحلی علاقوں کی سمندری آلودگی کو کنٹرول کیا جا سکے اور ماہی گیر برادری کے لیے بہتر حالات فراہم کیے جا سکیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

وفاقی پبلک سروس کمیشن؛ جنرل ریکروٹمنٹ کیلئے تحریری ٹیسٹ کی شرط ختم

Express News

ملیر جیل سے 225 قیدیوں کے فرار کا معاملہ، ذمہ داران کے تعین کی رپورٹ سندھ حکومت کو پیش

Express News

جولائی 2026ء سے نئی آٹو پالیسی نافذ ہوگی، وزارت تجارت

Express News

وزیراعظم نے300 جانیں بچانے والےگلگت کے 3 شہریوں کو قومی ہیرو قرار دے دیا، فی کس 25 لاکھ انعام

Express News

عالمی بینک کی پاکستان میں تعلیم کیلئے کروڑوں ڈالرز گرانٹ کی منظوری

Express News

سمندر کو آلودگی سے بچانے کیلئے کراچی کی بندرگاہوں پر صفائی مہم کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو