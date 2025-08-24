کراچی:
حالیہ مون سون سسٹم کے کمزور پڑنے کے باوجود شہر قائد میں موسم زیادہ تر ابر آلود اور ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
محکمہ موسمیات ارلی وارننگ پیش گوئی کے مطابق کراچی میں آج سے منگل تک ہلکی بارش کا امکان ہے۔
اتوار اور پیر کو شہر کا مطلع زیادہ تر ابر آلود رہنے کی توقع ہے جبکہ منگل کو موسم ابرآلود اور مرطوب ریکارڈ ہو سکتا ہے۔
کراچی میں آج اور کل زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 تا 31 ڈگری رہنے کا امکان ہے جبکہ منگل کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 سے 32 ڈگری کے درمیان ریکارڈ ہو سکتا ہے۔
آج تھرپارکر، بدین، عمرکوٹ، میر پور خاص، بدین اور سانگھڑ میں چند مقامات پر تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے جبکہ قمبر شہداد کوٹ، دادو، لاڑکانہ، سکھر، جیکب آباد اور گھوٹکی میں گرج چمک کے ساتھ درمیانی تا ہلکی بارش کا امکان ہے۔
گڈو بیراج میں اونچے درجے کا سیلاب ہے جبکہ سکھر اور کوٹری بیراج میں بالترتیب درمیانے اور معمول کا بہاو ہے۔
واضح رہے کہ کراچی میں 27 اگست سے مون سون کے اگلے اسپیل کی پیشگوئی کی گئی ہے۔