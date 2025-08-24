پشاور؛ کروڑوں روپے مالیت کا سونا بیرون ملک اسمگل کرنے کی کوشش ناکام

ملزمان کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے اور ان سے مزید تفتیش جاری ہے ، ترجمان ایف آئی اے

احتشام خان August 24, 2025
فوٹو: ایف آئی اے
پشاور:

وفاقی تحقیقاتی ادارہ (ایف آئی اے) اور اے ایس ایف نے مشترکہ کارروائی کرکے کروڑوں روپے مالیت کے سونے کی بیرون ملک اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔

ایف آئی اے کے ترجمان نے بتایا کہ ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل پشاور اور اے ایس ایف نے مشترکہ کارروائی کی اور کروڑوں مالیت کے سونے کی بیرون ملک اسمگلنگ ناکام بناتے ہوئے پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز (پی آئی اے) کے دو اہلکاروں کو گرفتار کرلیا۔

ترجمان نے بتایا کہ گرفتار ملزمان میں ناصر خان اور شاہد اللہ شامل ہیں، جنہیں باچا خان انٹرنیشنل ائیرپورٹ پشاور سے گرفتار کیا گیا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ ملزمان کے قبضے سے 7740 گرام سونا برآمد کر لیا گیا ہے۔

ترجمان کے مطابق گرفتار ملزمان پشاور ائیرپورٹ پر تعینات تھے اور ملزمان برآمد شدہ سونے کو بیرون ملک اسمگل کر رہے تھے۔

ترجمان کے مطابق ملزمان کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے اور ان سے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں ہیں۔

 
