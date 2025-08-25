انسداد دہشت گردی فیصل آباد نے 9 مئی کو رانا ثنا کے گھر پر حملے سے متعلق مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے شبلی فراز، عمر ایوب سمیت 59 ملزمان کو سزا سنا دی۔
فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی سے متعلق ایک اور کیس کا فیصلہ سنا دیا، مقدمے میں نامزد پی ٹی آئی کے 17 قائدین کو 10، 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔
عدالت نے ایم پی اے حلقہ 116 حاجی اسماعیل سیلا کو 10 سال قید کا حکم دیا، ان کے علاوہ ایم پی اے پی پی 115 شیخ شاہد جاوید کو تین سال قید کا حکم سنایا گیا۔
شبلی فراز، عمرایوب، شیخ راشد شفیق، اشرف سوہنا، رائے حسن نواز، رائے مرتضی اقبال، زرتاج گل، فرح آغا، فرخندہ کوکب، کنول شوذب، محمد احمد چٹھہ، چوہدری بلال اعجاز، چوہدیر آصف علی کوبھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔
عدالت نے فواد چوہدری اور زین قریشی کو بری کر دیا، 17 قائدین سمیت 59 ملزمان کو دس دس قید کا حکم سنایا گیا، ان کے علاوہ 16 ملزمان کو تین تین سال قید کی سزا سنائی گئی۔