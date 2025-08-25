8 ماہ سے کینسر کے اسٹیج 4 سے زندگی کی جنگ لڑ رہی ہوں؛ بھارتی اداکارہ

ساتھی فنکاروں نے تنیشتھا چترجی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا

ویب ڈیسک August 25, 2025
facebook whatsup
اداکارہ تنیشتھا چترجی نے انسٹاگرام پر اسٹیج فور کینسر کی جدوجہد کا انکشاف کیا، ساتھی فنکاروں نے حوصلہ بڑھایا۔

بھارتی اداکارہ تنیشتھا چترجی نے انکشاف کیا ہے وہ اس وقت اسٹیج فور کینسر سے زندگی کی جنگ لڑ رہی ہیں۔

یہ بتاتے ہوئے اداکارہ نے انسٹاگرام پر اپنی چند تصاویر بھی شیئر کیں جن میں ایک تصویر میں ان کا سر مونڈا ہوا نظر آرہا ہے جبکہ دوسری تصویر میں وہ اپنی فلمی دنیا کے دوستوں جیسے شبانہ اعظمی، ودیا بالن، دیویا دتہ اور لارا دتہ کے ساتھ موجود ہیں۔

اداکارہ تنیشتھا چترجی نے اپنے پیغام میں لکھا کہ یہ آٹھ ماہ ان کی زندگی کے سب سے مشکل دن رہے۔ والد کو کینسر کی وجہ سے کھونے کے بعد خود اس مرض کی تشخیص ہونا بہت کٹھن لمحہ تھا۔

انھوں نے مزید بتایا کہ اس دوران انہیں اپنی 70 سالہ والدہ اور 9 سالہ بیٹی کی ذمہ داریاں بھی اٹھانی پڑی ہیں۔ یہ سفر صرف درد کا نہیں بلکہ محبت اور حوصلے کا بھی ہے۔

اداکارہ تنیشتھا چترجی نے اپنی دوستوں اور ساتھی فنکاروں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ نے انہیں جینے کا حوصلہ دیا۔

ان کی اس پوسٹ پر کئی بالی ووڈ شخصیات نے محبت اور حوصلے بھرے پیغامات بھیجے۔

کونکونا سین شرما نے لکھا، "آپ واقعی متاثر کن اور قابلِ فخر ہیں۔" جبکہ دیا مرزا نے کہا، "ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہماری جنگجو شہزادی ہیں۔"

اداکار ابھے دیول اور سندھیا مریدل نے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

تنیشٹھا نے اپنی پوسٹ کے آخر میں خواتین دوستی اور بہنوں جیسے رشتوں کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہی رشتے ان کے لیے سب سے بڑی طاقت ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Express News

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Express News

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

Express News

بیٹی بالی ووڈ کب جوائن کرے گی؟ کاجول نے بتا دیا

Express News

فیصل قریشی نے تنقید کرنے والوں کو ’لوٹا‘ قرار دے دیا

Express News

ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر فضیلہ عباسی نے ہانیہ عامر اور ماہرہ خان کو اہم مشورہ دے دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو