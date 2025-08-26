بھارتی حکومت کا فیصلہ کرکٹ بورڈ پر بھاری پڑگیا

ڈریم 11 اور مائی 11 سرکل مل کر بی سی سی آئی کو سالانہ تقریباً 1000 کروڑ روپے اسپانسرشپ سے فراہم کرتے ہیں۔

اسپورٹس ڈیسک August 26, 2025
facebook whatsup

بھارتی حکومت کا فیصلہ کرکٹ بورڈ پربھاری پڑ گیا، آن لائن گیمنگ بل کے بعد 358 کروڑ روپے کا اسپانسرشپ معاہدہ ختم کرنا پڑا۔

تفصیلات کے مطابق  بھارت میں آن لائن گیمنگ بل 2025 کے بعد’ریئل منی گیمز ‘ پر پابندی عائد ہوگئی ہے، اسی وجہ سے بی سی سی آئی اور ڈریم 11 کا تعلق ختم کر دیا گیا۔

کرکٹ بورڈ مستقبل میں بھی ایسی کسی بھی کمپنی سے تعلق نہیں رکھے گا۔

اس سے قبل فینٹسی اسپورٹس کمپنی ڈریم 11نے بی سی سی آئی کو مطلع کیا تھا کہ وہ کرکٹ ٹیموں کی لیڈ اسپانسر شپ جاری نہیں رکھ سکے گی کیونکہ اس کی آمدنی کے بڑے ذرائع ختم ہو گئے ہیں۔

واضح رہے کہ مذکورہ کمپنی نے حال ہی میں اپنے ریئل منی گیمز بند کردیے ہیں۔

ڈریم 11 کا بی سی سی آئی کے ساتھ 44 ملین امریکی ڈالر (تقریباً 358 کروڑ روپے بھارتی روپے) کا معاہدہ 2023 سے 2026 تک کا تھا۔

ڈریم 11 اور مائی 11 سرکل مل کر بی سی سی آئی کو سالانہ تقریباً 1000 کروڑ روپے اسپانسرشپ سے فراہم کرتے ہیں۔

نئے قانون کے مطابق بھارت میں اب کوئی بھی شخص آن لائن منی گیمنگ سروس فراہم، فروغ یا اس کی تشہیر نہیں کرسکتا۔

اگرچہ سوشل گیمنگ اورسبسکرپشن بیسڈ استعمال کی اجازت ہے لیکن ریئل منی گیمنگ پرپابندی سے ڈریم 11 کی زیادہ تر آمدنی ختم ہو گئی۔

بی سی سی آئی کے سیکرٹری دیواجیت سائکیا نے اس پر تبصرے کرنے سے انکار کردیا۔

معاہدے میں ایک شق کے مطابق سرکاری قانون کی وجہ سے ڈریم 11 کو بھاری جرمانہ نہیں دینا پڑے گا۔

دوسری جانب مذکورہ کمپنی نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم ہمیشہ قانون کی پاسداری کرتے رہے ہیں، اگرچہ ہمیں لگتا ہے کہ ترقی پسند قانون بہتر راستہ ہوتا لیکن ہم اس بل کا مکمل احترام کرتے ہیں اور تعمیل بھی کریں گے۔

ادھر ایک فینٹسی گیمنگ ماہر کے مطابق بل میں ریئل منی گیمنگ پر پابندی پہلے ہی سب کے لیے واضح اشارہ تھا، یہ بڑی کمپنیز کی آمدنی کا 90 فیصد حصہ ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مائی 11 سرکل کیا قدم اٹھاتی ہے، یہ کمپنی بھی بی سی سی آئی کو آئی پی ایل کی اسپانسر شپ کے لیے سالانہ 125 کروڑ روپے دیتی ہے۔

انھوں نے مزید کہا کہ کرکٹرز کے انفرادی اشتہارات پر بھی یہ پابندی سخت منفی اثر ڈالے گی۔ بھارتی ٹیم نیا جرسی اسپانسر نہ ملنے پر ایشیا کپ میں بغیر لوگو کے شریک ہوگی۔

نئے قانون کے بعد بینکوں نے بھی گیمنگ کمپنیز کے ساتھ لین دین روک دیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

یو ایس اوپن: کھلاڑیوں کے مہنگے زیوارات اور قیمتی گھڑیوں کے چرچے

Express News

چین: انٹرنیشنل باکسنگ گالا میں چار پاکستانی باکسرز نے میڈل یقینی بنالیا

Express News

جیسن گلیسپی کس نوجوان پاکستانی کرکٹر کے معترف ہیں؟

Express News

کپتان مشکل لمحات میں بھی کھلاڑیوں پر دباؤ نہیں ڈالتے، سلمان مرزا

Express News

پاکستان انڈر 16 فٹبال چیمپئن شپ فیصلہ کن مراحل میں داخل

Express News

سابق کپتان ثناء میر کا کھوجانے والا والٹ معجزاتی طور پر واپس مل گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو