کراچی؛ گھر کی دہلیز پر گاڑی میں موجود فیملی  سے لوٹ مار کی ویڈیو سامنے آ گئی

کراچی:
ملیررفاہِ عام سوسائٹی میں موٹر سائیکل سوار نامعلوم مسلح ملزمان گھر کے باہر گاڑی میں موجود فیملی سے لوٹ مار کرکے فرار ہو گئے۔
منگل کی صبح الفلاح تھانے کے علاقے ملیررفاہ عام سوسائٹی میں موٹر سائیکل سوار نامعلوم مسلح ملزمان گھر کے باہر گاڑی میں موجود فیملی سے لوٹ مار کرکے فرار ہو گئے، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی ہے۔
سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رفاہ عام سوسائٹی کے رہائشی راحت شیخ بچے کواسکول چھوڑکرواپس آئے تھے کہ موٹر سائیکل پر سوار شلوار قمیص میں ملبوس2 ملزمان نے راحت شیخ اور ان کی اہلیہ سے 2 موبائل فون اور نقدی چھین لی۔
ملزمان واردات کے بعد اطمینان سے فرارہونے میں کامیاب ہوگئے۔
سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمان کے چہرے بھی واضح ہیں۔ متاثرہ شہری کی جانب واردات کی اطلاع الفلاح پولیس کو کردی گئی۔