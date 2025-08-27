جن بندروں کے انگوٹھے بڑے ہوتے ہیں، ان کے دماغ بھی بڑے ہوتے ہیں، نئی دریافت

جائزے میں پایا گیا کہ جن بندروں کے انگوٹھے ہاتھ کے تناسب میں زیادہ ہوتے ہیں ان کے دماغ کا حجم بھی زیادہ ہوتا ہے

ویب ڈیسک August 27, 2025
facebook whatsup

نئی تحقیق نے یہ ظاہر کیا ہے کہ جن بندروں کے انگوٹھے نسبتاً بڑے ہوتے ہیں۔ اُس سے ان کے دماغ، خصوصاً نیوکورٹیکس (neocortex) کے حصے بھی بڑے ہوتے ہیں۔

یونیورسٹی آف ریڈنگ کی لیڈ مصنفہ ڈاکٹر جوانا بیکر کی قیادت میں ایک مطالعہ کیا گیا جس میں 94 پرائمیٹس کی اقسامِ جیسا کہ لیمر، قدیم ہومیننز اور انسان کا جائزہ لیا گیا۔

جائزے میں پایا گیا کہ جن بندروں کے انگوٹھے ہاتھ کے تناسب میں زیادہ ہوتے ہیں ان کے دماغ کا حجم بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ رشتہ انسانوں میں ہی نہیں، بلکہ سارے پرائمٹس میں برقرار پایا گیا۔ حتیٰ کہ جب انسانوں کے ڈیٹا کو نکال دیا گیا، تب بھی یہ تعلق برقرار رہا۔

تحقیق نے واضح کیا کہ خاص طور پر neocortex (جو شعور، حس، اور عمل کے منصوبہ بندی سے وابستہ ہے) بڑے ہوتے ہیں جبکہ توقع یہ کی جارہی تھی کہ یہ تعلق cerebellum سے ہوگا (کیونکہ cerebellum حرکت اور توازن کے لیے ہوتا ہے) تاہم ایسا نہیں پایا گیا۔

یہ مطالعہ بتاتا ہے کہ ہاتھ کی مہارت اور دماغی ارتقاء ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے جیسے بندر ہاتھ سے چیزوں کو پکڑنے اور استعمال کرنے میں زیادہ ماہر ہوئے ان کے دماغ خاص طور پر وہ حصہ جو سوچ اور منصوبہ بندی کرتا ہے، بڑھتا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

 Aug 28, 2025 03:35 PM |
مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

 Aug 28, 2025 01:19 PM |
عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

 Aug 28, 2025 12:19 PM |

رائے

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

Aug 28, 2025 01:25 AM |
سنت یہ بھی ہے

سنت یہ بھی ہے

Aug 28, 2025 01:21 AM |
دیواستبداد جمہوری قبا میں…

دیواستبداد جمہوری قبا میں…

Aug 28, 2025 01:13 AM |

متعلقہ

Express News

گوگل ڈرائیو میں ویڈیو ایڈیٹنگ کا فیچر متعارف

Express News

جن بندروں کے انگوٹھے بڑے ہوتے ہیں، ان کے دماغ بھی بڑے ہوتے ہیں، نئی دریافت

Express News

گوگل پاکستان نے اپنے سرچ انجن میں اے آئی موڈ متعارف کرادیا

Express News

ٹک ٹاک ایڈ ایوارڈز 2025: پاکستان کی بہترین تخلیقی مہمات کی پذیرائی

Express News

مغربی اینٹارکٹکا میں موجود برف کی چادر انہدام کے دہانے پر!

Express News

ڈرائیور کا غصہ ٹھنڈا کرنے کیلئے چینی کمپنی کا انوکھا اقدام

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو