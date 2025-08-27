پنجاب کے بالائی حصوں میں مزید طوفانی بارش کا الرٹ جاری کردیا گیا

عوام الناس بجلی کی گرج چمک اور طوفانی صورت حال میں کھلے آسمان تلے ہرگز نہ جائیں، ڈی جی پی ڈی ایم اے

محمد الیاس August 27, 2025
فوٹو: فائل
لاہور:

صوبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی ( پی ڈی ایم اے) نے صوبے کے بالائی حصوں میں مون سون بارشوں کے 9 ویں اسپیل کا الرٹ جاری کرتے ہوئے پیش گوئی کی ہے کہ شدید بارش کا امکان ہے۔

ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق  29 اگست سے 2 ستمبر تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید طوفانی بارشوں کی پیش گوئی ہے۔

ترجمان پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، گوجرانولہ، لاہور، گجرات اور سیالکوٹ، ڈیرہ غازی خان، ملتان اور راجن پور میں بھی بارش کا امکان ہے۔

ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے صوبے بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کیں اور کہا کہ وزیر اعلی پنجاب کی ہدایت کے مطابق ضلعی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ مون سون بارشوں سے پنجاب کے دریاؤں اور ان سے ملحقہ ندی نالوں میں سیلابی صورت حال ہے، دریائے چناب، راوی اور ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔

ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا تھا کہ بڑے شہروں میں مون سون بارشوں کے باعث ندی نالے بپھر سکتے ہیں، لہٰذا تمام ڈپٹی کمشنر اور دیگر افسران فیلڈ میں موجود رہیں۔

انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت، آب پاشی، تعمیر و مواصلات لوکل گورنمنٹ اور لایئو اسٹاک کو الرٹ جاری کر دیاگیا ہے۔

ڈی جی پی ڈی ایم اے نے کہا کہ شہریوں سے التماس ہے کہ خراب موسم کی صورت حال میں احتیاطی تدابیر اختیار کر یں، آندھی و طوفان کی صورت حال میں محفوظ مقامات پر رہیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔

عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ عوام الناس بجلی کی گرج چمک اور طوفانی صورت حال میں کھلے آسمان تلے ہرگز نہ جائیں اور ایمرجنسی صورت حال میں پی ڈی ایم اے ہیلپ لائن 1129 پر رابطہ کریں۔
